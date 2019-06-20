Николай Дроздов: как вести себя при встрече со змеями

Бывший ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов дал читателям "Правды.Ру" несколько советов о том, как следует вести себя при встрече со змеями.



В московских парках активизировались змеи / Новости от 29.04.2019 16:41

Специалист порекомендовал не подходить к змеям близко и не брать их в руки, даже если змея кажется абсолютно безопасной.

"Все змеи, которых вы не знаете, потенциально опасны, потому что это могут быть гадюки черного цвета, без всякого рисунка", — сказал Николай Дроздов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Он также добавил, что змеи избегают общества людей. Укусить они могут лишь в том случае, если человек сам их спровоцирует, например, наступив на змею.

"Ни одна змея сама на вас не бросится, сама к вам не поползет", — подчеркнул эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие меры необходимо принять, чтобы не пострадать от укусов змей.

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