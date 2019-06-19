Исследователи заинтересовались уловками, которые используют собаки, чтобы расположить к себе людей. Проанализировав поведение собак в приюте, ученые пришли к выводу, что собаки, которые делают брови "домиком" быстрее остальных получают медицинские препараты и заводят новых друзей.
Ученые считают, что собаки научились этому трюку у самих людей в процессе одомашнивания. Более того, исследователи провели анализ мышечных волокон лица диких волков и собак. Оказалось, что в процессе одомашнивания мышечные волокна эволюционировали таким образом, чтобы собаки смогли поднимать брови.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала рассказ эксперта о том, как нужно разговаривать с собакой, чтобы создать с питомцем полноценный диалог.
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