Ученые: собаки используют брови для эмоционального влияния на людей

Исследователи заинтересовались уловками, которые используют собаки, чтобы расположить к себе людей. Проанализировав поведение собак в приюте, ученые пришли к выводу, что собаки, которые делают брови "домиком" быстрее остальных получают медицинские препараты и заводят новых друзей.



Собака-мать прячет щенка от назойливых людей — умилительное видео / Новости от 08.10.2018 06:25

Ученые считают, что собаки научились этому трюку у самих людей в процессе одомашнивания. Более того, исследователи провели анализ мышечных волокон лица диких волков и собак. Оказалось, что в процессе одомашнивания мышечные волокна эволюционировали таким образом, чтобы собаки смогли поднимать брови.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала рассказ эксперта о том, как нужно разговаривать с собакой, чтобы создать с питомцем полноценный диалог.

Читайте также:

Собаки-поводыри - как они становятся членами семьи