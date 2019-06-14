Правительство намерено увеличить перечень животных, которых нельзя держать дома

Правительство России планирует более чем в два раза увеличить перечень диких животных которых нельзя содержать дома. Первоначальный список был составлен Министерством природных ресурсов и экологии в феврале.



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Тогда в список попали крупные хищники, весом более 20 кг, а также ядовитые змеи, скорпионы, каракурты и черные вдовы. Новые поправки добавят в уже существующий перечень еще несколько видов пауков, варанов, крокодилов, акул, скатов, мурен, волков, гиен, панд, антилоп, диких быков, макак, мартышек, фламинго, пингвинов и соколов.

Составители перечня исходили из опасности, грозящей владельцам животных, а также из неблагоприятного влияния на самих питомцев.