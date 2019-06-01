Исследователи домашних котов рассказали о недавнем открытии, которое поясняет причину почему коты часто засыпают на своих хозяевах. Результаты исследования опубликовало издание Red Fox Day. Ученые объясняют это несколькими факторами.
В первую очередь, человеческое тело выделяет тепло, а коты являются теплолюбивыми животным. Также специалисты определили, что у кошек хозяин ассоциируется с матерью, поэтому находясь как можно ближе к хозяину кот будет чувствовать себя более защищенным. Еще одна причина, по которой коты могут спать на человеке - это "человеческий вкус". Кошки считают, что там где лег человек - удобное место.
Многие ветеринары советуют хозяевам кошек обращать внимание на то, где их домашние питомцы любят лежать. Если кот постоянно лежит на конкретном месте на вашем теле, то его следует обследовать, поскольку коты очень хорошо чувствуют недуги.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему коты топчут своих хозяев.
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