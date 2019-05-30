Министерство внутренних дел Российской Федерации опубликовало список потенциально опасных пород собак.
В рейтинг вошли 13 пород.
Так, например, в МВД РФ считают потенциально опасными собак породы акбаш, американский бульдог, амбульдог, бразильский бульдог и северокавказской овчарки.
Собак данных пород, отмечают в российском ведомстве, запрещено выгуливать без поводков и намордников. Можно, указали специалисты, выгуливать животных без этих атрибутов лишь на специально огороженной площадке. Однако, напоминают в МВД, на заборе должна быть предупреждают о выгуле собак табличка.
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