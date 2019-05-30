МВД включило в список потенциально опасных собак северокавказскую овчарку и американского бульдога

Министерство внутренних дел Российской Федерации опубликовало список потенциально опасных пород собак.



ТОП 5 самых Опасных пород Собак в мире | Вы должны это увидеть

В рейтинг вошли 13 пород.

Так, например, в МВД РФ считают потенциально опасными собак породы акбаш, американский бульдог, амбульдог, бразильский бульдог и северокавказской овчарки.

Собак данных пород, отмечают в российском ведомстве, запрещено выгуливать без поводков и намордников. Можно, указали специалисты, выгуливать животных без этих атрибутов лишь на специально огороженной площадке. Однако, напоминают в МВД, на заборе должна быть предупреждают о выгуле собак табличка.