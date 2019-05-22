Специалисты Всероссийского НИИ физиологии, биохимии и питания животных разрабатывают препарат для уменьшения стресса у поросят.
Как уточняет агентство News.ru, животные испытывают сильный стресс из-за современных промышленных технологий производства. У поросят, которых отнимают от свиноматок, переводят из группы в группу или изменяют рацион питания, появляются многочисленные психические расстройства.
Животные нервничают, дерутся между собой и кусают свиноводов. Из-за стресса снижается качество бекона, мясо молодых свинок становится более жирным. Продукция переводится из первой категории во вторую или третью, что приводит к финансовым потерям у предпринимателей.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная политика Эстонии не изменилась. Продолжается и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?