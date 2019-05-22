Российские ученые захотели снизить стресс у поросят

Специалисты Всероссийского НИИ физиологии, биохимии и питания животных разрабатывают препарат для уменьшения стресса у поросят.



Вечный двигатель на свиной тяге: ритуальный бег поросят озадачил Сеть / Новости от 20.10.2018 22:46

Как уточняет агентство News.ru, животные испытывают сильный стресс из-за современных промышленных технологий производства. У поросят, которых отнимают от свиноматок, переводят из группы в группу или изменяют рацион питания, появляются многочисленные психические расстройства.

Животные нервничают, дерутся между собой и кусают свиноводов. Из-за стресса снижается качество бекона, мясо молодых свинок становится более жирным. Продукция переводится из первой категории во вторую или третью, что приводит к финансовым потерям у предпринимателей.