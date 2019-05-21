Любовь к собакам обусловлена генетически

Любовь к домашним животным может быть обусловлена генетически.
Об этом сообщает научное издание Nature.
К столь любопытному выводу пришла интернациональная команда ученых из Швеции и Великобритании.
Так, утверждают исследователи, у каждого второго владельца собаки на выбор питомца повлияла именно генетика. От генетики, сообщает Nature, зависит даже то, собаку какой породы предпочитает хозяин.
Чтобы к прийти к такому выводу, дотошные ученые опросили 35 035 пар-близнецов из Швеции. Выяснилось, что однояйцевые — генетически идентичные — близнецы зачастую либо оба имели собаку, либо же оба не имели.
Разнояйцевые же близнецы не были солидарны друг с другом в этом вопросе. Во многих парах близнецов встречалась ситуация, когда один из них имел собаку, а другой ее не имел.
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