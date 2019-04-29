Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

В Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю рассказали о массовом вывозе собак и кошек в Китай. В пресс-службе ведомства раскрыли статистику вывоза домашних животных через пункт пропуска "Нижнеленинское".



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За апрель, жителями Китая было перевезено через пункт пропуска около 80 кошек и собак. В ведомстве отмечают, что этот показатель в семь раз превышает аналогичный показатель за весь первый квартал 2019 года. Это связано с тем, что власти Китая запретили ввоз в страну домашних животных. Ограничение вступит в силу с 1 мая 2019 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как подготовить малыша к встрече с домашним животным. Как говорят исследования, примерно девять из десяти детей просят приобрести в дом различных животных. Конечно, хорошо, если ребенок будет расти рядом с другим живым существом, но тут есть масса факторов, о которых нужно хорошо подумать.

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