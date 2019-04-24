Минприроды хочет запретить держать в домах лисиц, макак и крокодилов

Министерство природных ресурсов и экологии подготовило расширенный список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. В него вошли питоны длиной более 4 метров, крокодилы, лисицы, сервалы, тарантулы, мягкотелые черепахи и каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров.



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Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в ведомстве также намерены запретить гражданам заводить волков, варанов, гиен, собак динго, макак, павианов, филинов и ряд других животных.

Обновленный перечень пока не утвержден и в него могут быть внесены коррективы.