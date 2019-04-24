Минприроды хочет запретить держать в домах лисиц, макак и крокодилов

Министерство природных ресурсов и экологии подготовило расширенный список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. В него вошли питоны длиной более 4 метров, крокодилы, лисицы, сервалы, тарантулы, мягкотелые черепахи и каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров.
Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", в ведомстве также намерены запретить гражданам заводить волков, варанов, гиен, собак динго, макак, павианов, филинов и ряд других животных.
Обновленный перечень пока не утвержден и в него могут быть внесены коррективы.
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", утверждают, что глава Чувашии совершил, как минимум, "политическую ошибку".
Начальник отдела ГИБДД по городу Чебаркуль в Челябинской области попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Зачем президент Эстонии на самом деле приезжала в Москву? Как такое стало возможным при постоянной антироссийской риторике, враждебном отношении и русофобии? Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.