WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа

WikiLeaks опубликовала короткое видео, на котором кот журналиста Джулиана Ассанжа сидит перед телевизором и смотрит запись задержания своего хозяина.
"Мы можем подтвердить, что кот Джулиана Ассанжа находится в безопасности. Ассанж попросил своих адвокатов спасти его от угроз посольства Эквадора в середине октября 2018 года. Они снова будут вместе в условиях свободы", - сказано в видеозаписи, опубликованной на странице организации в Twitter.
Напомним, что основатель WikiLeaks завел кота в мае 2016 года. С тех пор питомец пользовался большой популярность в социальных сетях, у него появилась даже собственная страница в Twitter.
В октябре минувшего года в СМИ распространилась информация о том, что сотрудники посольства составили специальный регламент поведения для Ассанжа, в котором, в частности, говорилось о обязанности журналиста самостоятельно кормить своего кота и убирать за ним. В противном случае дипломаты обещали отдать животное в приют. Позднее Ассанж принял решение отказаться от питомца. Он попросил своих адвокатов передать кота своей семье.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские полицейские арестовали Джулиана Ассанжа. Задержание произошло в посольстве Эквадора из-за неявки журналиста в суд.
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