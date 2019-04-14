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Источник Правда.Ру

WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа

Зоосфера » Кошки

WikiLeaks опубликовала короткое видео, на котором кот журналиста Джулиана Ассанжа сидит перед телевизором и смотрит запись задержания своего хозяина. 


Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне — видео / Новости от 11.04.2019 13:07

"Мы можем подтвердить, что кот Джулиана Ассанжа находится в безопасности. Ассанж попросил своих адвокатов спасти его от угроз посольства Эквадора в середине октября 2018 года. Они снова будут вместе в условиях свободы", - сказано в видеозаписи, опубликованной на странице организации в Twitter. 

Напомним, что основатель WikiLeaks завел кота в мае 2016 года. С тех пор питомец пользовался большой популярность в социальных сетях, у него появилась даже собственная страница в Twitter.

В октябре минувшего года в СМИ распространилась информация о том, что сотрудники посольства составили специальный регламент поведения для Ассанжа, в котором, в частности, говорилось о обязанности журналиста самостоятельно кормить своего кота и убирать за ним. В противном случае дипломаты обещали отдать животное в приют. Позднее Ассанж принял решение отказаться от питомца. Он попросил своих адвокатов передать кота своей семье. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские полицейские арестовали Джулиана Ассанжа. Задержание произошло в посольстве Эквадора из-за неявки журналиста в суд. 

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Темы WikiLeaks видео задержание кот Ассанжа Джулиан Ассанж
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