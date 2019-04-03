Кинологи предлагают ввести экзамен для тех, кто хочет завести собаку

Российская кинологическая федерация выступила за введение экзамена для желающих завести собаку. Экзамен проверит простейшие навыки по уходу и контролю животного.

С таким заявление выступил председатель РКФ Владимир Голубев. По его мнению, перед тем, как брать ответственность за животное, будущему владельцу собаки необходимо приобрести некоторые навыки. В частности: основы дрессировки, простейшие правила по уходу, а также знать основы зоопсихологии. Голубев предлагает внести соответствующие поправки в законодательство.

"Помимо проверочного экзамена необходимо ввести ряд образовательных программ, которые позволят приобрести требуемые знания для желающих завести собаку, поскольку это большая ответственность. Эффективное сосуществование с четвероногим другом в обществе требует дополнительной подготовки", — пояснил свою позицию Голубев.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала список самых распространенных и опасных ошибок в кормлении собак. Первый закон опытного собаковода гласит, что здоровая собака — это голодная собака. Конечно, это не значит, что вы должны морить голодом питомца, но и перекармливать его не стоит.

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