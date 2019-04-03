Кошку не стоит лишний раз оставлять дома одну

Владельцы кошек часто задаются вопросом, как долго их любимый домашний питомец может оставаться дома один.

Пролить свет на этот вопрос решил автор Интернет-сообщества "Котомама на пенсии".

Так, пишет автор в своем материале, кошек принято считать существами самостоятельными и независимыми. В общем и целом, это так, но на самом деле кошки довольно проницательные, восприимчивые и чувствительные существа. Так, например, когда они остаются дома одни, то, конечно, скучают.

Принято считать, сообщает Интернет-сообщество "Котомама на пенсии", что максимально кошку можно оставить одну на 24 часа без присмотра. Кое-кто говорит о 36 часах как предельно допустимом с точки зрения этики и безопасности домашнего питомца периоде времени.

Но, считает автор материала, кошки, как и люди, весьма и весьма уникальны. Даже кошки одной породы и одного возраста, делится мнением он, могут быть совершенно разными по характеру, поведению и настроению.

Оставляя питомца дома одного, советует автор материала, необходимо учитывать поведенческие особенности своего домашнего питомца и, конечно же, держать в голове принятые в обществе предельно допустимые периоды времени, на которые кошек можно оставлять одних.

Также нужно помнить несколько вещей, сообщает Интернет-сообщество "Котомама на пенсии". Лоток у кошек должен быть всегда чистый. Также они нуждаются в свободном и легком доступе к свежей еде и воде.

Кошка, которой одной неуютно и одиноко, предупреждает автор материала, вполне может устроить погром в квартире или даже впасть в депрессию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва и Подмосковье переживают самое настоящее нашествие лис. Глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды считает, что волноваться не стоит. Власть же, однако, проводит научные исследования и тщательно изучает опыт других стран в решении этой проблемы.

Фото: tjournal.ru

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