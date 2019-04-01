Спасателей Магадана наградили за реанимацию котов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов наградил сотрудников МЧС на спасение двух котов при пожаре. Животные могли задохнуться в задымленной квартире, если бы спасатели не вынесли их по просьбе хозяев.

Происшествие, едва не закончившееся для домашних питомцев гибелью, произошло 28 марта. К тому моменту, когда сотрудники противопожарной службы смогли забрать их из помещения, коты уже надышались угарным газом и находились без сознания. Для реанимации животных спасатели сделали им искусственную вентиляцию легких, а затем доставили в ветклинику.

По информации областного управления МЧС, в настоящее время животные уже пришли в себя и хозяева смогли забрать их домой. Пять спасателей получили благодарственные письма от губернатора.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, как в республике Марий Эл кошка спасла жизнь своему хозяину. 27-летний мужчина спал, когда его частный дом загорелся. Кошка разбудила хозяина, прыгнув на него, и он успел эвакуироваться из помещения через окно.

Источник фото: Кадр из сюжета телеканала "Рен-ТВ".

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