В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой

Жительница Техаса Лаура Мартинез обнаружила, что ее обокрали. Из дома американки исчезли ювелирные украшения, одежда и наличные. Позже она увидела публикацию 17-летнего Хавиана Кастенады, который позировал в шляпе ее сына.

На следующий день Лаура Мартинез пошла в дом семьи Кастенады, чтобы поговорить с Хавианом. Она хотела рассказать об инциденте его родителям, однако к ней вышел сам Хавиан и начал угрожать. Не придав этому значения, Лаура Мартнез вернулась домой, где проходила вечеринка в честь дня рождения ее ребенка.

Позднее на вечеринку заявился и Хавиан Кастенада, который устроил стрельбу. Он целился в Лауру и ее детей. Однако каждый раз, когда преступник нажимал на спусковой крючок пистолета, собака Мартинезов по кличке Зеро бросалась на руку стрелка и меняла направление выстрела. Таким образом, она неоднократно спасла жизнь Лауре и ее детям.

Когда патроны в пистолете закончились Хавиан Кастенада в спешке покинул место преступления. Лаура оказалась ранена в голень, у ее сына пуля прошла через щиколотку, а у дочери пуля застряла возле позвоночника. Врачи говорят, что ее нельзя извлекать. Пес Зеро был доставлен в ветеринарную клинику сразу после инцидента, у него диагностировали три огнестрельных ранения. Врачи не смогли спасти собаку.

После инцидента Хваиан Кастенада еще несколько дней угрожал семье Мартинез расправой, однако вскоре сдался полиции. Он утверждает, что действовал из соображений самообороны.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американские полицейские убили мужчину, который открыл стрельбу из огнестрельного оружия в школе.

Читайте также:

Полиция застрелила злоумышлленника, открывшего огонь в американской школе