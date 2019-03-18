Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро.

Самым дорогим почтовым голубем, когда-либо продававшемся в мире, стал пятилетний самец по кличке Армандо из Западной Фландрии. В минувшее воскресенье, 17 марта его продали на аукционе за 1 252 тысячи евро. Покупателем птицы стал гражданин Китая.
Бельгийское интернет-издание rtbf.be сообщает, что Армандо получил множество наград за победы в голубиных гонках и является одним из лучших голубей в истории данного вида спорта. Он принадлежал семье из Ингельмюнстера.
Участвовать в соревнованиях Армандо больше не будет — в таком возрасте голубей-рекордсменов обычно покупают для выведения перспективного потомства.
Президент местного клуба голубиного спорта Фред Ванкайе утверждает, что Армандо "обладает храбростью и волей".
По данным издания, голубиные соревнования приобрели в последние 10 лет определенную популярность в Китае, и граждане этой страны часто приобретают знаменитых бельгийских почтовых голубей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании в Кувейте голубя с рюкзачком наркотиков.
Источник фото: wikimedia. org
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