Китаец купил в Бельгии голубя за 1,25 млн евро

Самым дорогим почтовым голубем, когда-либо продававшемся в мире, стал пятилетний самец по кличке Армандо из Западной Фландрии. В минувшее воскресенье, 17 марта его продали на аукционе за 1 252 тысячи евро. Покупателем птицы стал гражданин Китая.

Бельгийское интернет-издание rtbf.be сообщает, что Армандо получил множество наград за победы в голубиных гонках и является одним из лучших голубей в истории данного вида спорта. Он принадлежал семье из Ингельмюнстера.

Участвовать в соревнованиях Армандо больше не будет — в таком возрасте голубей-рекордсменов обычно покупают для выведения перспективного потомства.

Президент местного клуба голубиного спорта Фред Ванкайе утверждает, что Армандо "обладает храбростью и волей".

По данным издания, голубиные соревнования приобрели в последние 10 лет определенную популярность в Китае, и граждане этой страны часто приобретают знаменитых бельгийских почтовых голубей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании в Кувейте голубя с рюкзачком наркотиков.

Источник фото: wikimedia. org

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