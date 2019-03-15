Берлинские ученые обнаружили змею с клыком

В Западной Африке обнаружен новый вид шпильковых змей (Atractaspididae). Из-за наличия у этой рептилии клыка ее нельзя схватить за голову.

Эти неприметные рептилии, длина которых не превышает одного метра, преимущественно живут под землей и на поверхность выходят лишь по ночам. Поскольку объектами их охоты являются живущие в подземных норах другие змеи, грызуны и ящерицы, у представителей рода Atractaspis встречаются большие пустотелые клыки. Некоторые виды имеют неподвижные передние или заднечелюстные зубы. Клыки могут складываться. Отдельные виды способны выпрямлять клыки, не открывая полностью пасть, поэтому они торчат по сторонам.

Возможно, в тесном пространстве это помогает надежно парализовать добычу. Кроме того, такое строение не позволяет схватить змею за голову. Практически нет защиты от их укуса, который они наносят сбоку. Яд этих земляных змей не смертелен для человека, но рана может причинять сильную боль, вызванную некрозом и отмиранием тканей. Летальный исход случается крайне редко.

Группа биологов под руководством Марка-Оливера Рёделя (Mark-Oliver Rödel) из берлинского Музея естественной истории изучили и описали ранее неизвестный вид шпильковых змей в журнале Zoosystematics and Evolution. Эти рептилии обитают в тропических лесах Западной Африки, уже давно известных науке благодаря своей уникальной биосфере и разнообразной фауне.

Новый вид Atractaspis branchi получил свое название в честь недавно умершего южноафриканского герпетолога Уильяма Роя Бранча (William Roy Branch), ведущего мирового специалиста по африканским рептилиям.

Источник фото: pets2.me

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