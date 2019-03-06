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Верность навесгда: в Татарстане появился свой "Хатико"

Зоосфера » Собаки

В поселке Куюки в Республике Татарстан жители обнаружили пса, который каждый день приходит на кладбище к могилам своего умершего хозяина. Животное может сидеть на могиле часами.

Верность навесгда: в Татарстане появился свой

"Да, собаки они такие, человек для них смысл жизни. Но все меняется — хозяин умер… И теперь верный друг не покидает его", — сообщает обнаруживший собаку местный житель.

Согласно исследованию ученых из университета Эмори в США, для домашних собак одобрение со стороны человека оказалась не менее важно, чем еда. Социальное признание для этих животных имеет столь серьезное значение, что иногда они даже могут отказаться от пищи, чтобы выслушать порцию похвал по своему адресу.

Хотя собакам и не свойственно чувство вины, они хорошо понимают, когда и чем могут вызвать недовольство у человека и всячески стремятся избежать этого.

Бытовые наблюдения показывают, что собаки способны предчувствовать природные катаклизмы. Ученые не нашли объяснения этому факту и сомневаются в его достоверности. Но подавляющее большинство владельцев собак и кошек подтверждают, что перед сильной грозой или ураганом поведение питомцев меняется.

Источник фото: v-tatarstane.ru

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Темы собака кладбище Татарстан
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