Самые застенчивые кошки - русские голубые

Пускай кошка гуляет сама по себе, но внимательный хозяин всегда заметит разницу между своим флегматичным Мурлыкой и драчливой Муркой. Дело тут не в половой принадлежности домашнего питомца. Научные наблюдения позволили сделать вывод: характер домашней кошки зависит от ее породы.



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Об этом, конечно, догадывались, но в настоящее время ученые, как говорится, "проверили алгебру гармонией". Изучение 40 различных кошачьих пород показывает, что домашние кошки породы корат обладают наиболее общительным и ласковым нравом, чем разительно отличаются, например, от британской короткошерстной кошки. Приблизительно 50 процентов характера кисок могут быть обусловлены наследственностью.

В процессе одомашнивания человечеству удалось вырастить более 70 пород кошек, которые отличаются друг от друга не только экстерьером, но и по своему характеру. В этом убеждены как опытные владельцы, так и организации по племенному разведению кошек.

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Ученые признают, что поведение различных пород кошек до сих пор не исследовано научным сообществом. "В десятках международных исследований уже описаны особенности поведения и наследственность собак разных пород — мы впервые изучили эти отношения на кошках", — утверждает одна из авторов исследования Милла Салонен (Milla Salonen) из университета в Хельсинки.

Чтобы выяснить, какие поведенческие различия существуют между отдельными породами кошек, исследовательская группа оценила данные 5 726 домашних кошек 40 различных пород. Для исследования владельцы "комнатных тигров", проживающие в Финляндии, ответили на вопросник о поведении своих животных. Нужно было охарактеризовать своих питомцев по десяти пунктам, включая их активность, поиск контактов с людьми и агрессивность.

Чтобы проанализировать полученные результаты, пришлось объединить несколько пород в группы, так что в итоге сравнивали 19 пород и расовых групп. На практике оказалось, что все проверенные характеристики отличались от породы к породе.

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В частности, особенно сторонится контактов с людьми британская короткошерстная, напротив, корат очень общительны и ласковы со своими хозяевами. Вероятность агрессивного поведения наиболее высока у турецких ванов. В равной степени, как по отношению к двуногим, так и по отношению к другим своим сородичам, независимо от их породы.

Среди самых застенчивых домашних кошек, финские исследователи выделили представителей русской голубой. Особи этой породы часто весьма неохотно идут на контакт с незнакомыми. Для сравнения, подобное поведение несвойственно бурманским короткошерстным кошкам. Бурмы кажутся особенно любопытными и доверчивыми. Самыми активными в повседневной жизни показали себя кошки следующих пород: корниш-рекс, корат и бенгальская кошка (Prionailurus bengalensis). Самой пассивной и флегматичной на поверку оказалась британская короткошерстная.

Ученые приходят к заключению, что полученные ими результаты показывают: породы кошек развивались по-разному не только морфологически, но и с точки зрения их поведения. Помимо внешних факторов, имеется намек на то, что решающую роль в характере домашней кошки могут играть гены.

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Степень влияния наследственного материала на проявление индивидуальных поведенческих характеристик была исследована Салонен и ее коллегами на примере трех пород мейн-кун, рэгдолл и турецкий ван. Результат такой: наследование признаков в среднем между 0,4 и 0,5, поэтому, по словам исследователей, чуть менее половины различий в поведении можно объяснить генетическими вариациями.

Исследователи предполагают, что в ходе одомашнивания и размножения в прошлом на первый план были поставлены определенные свойства характера. В то же время, однако, различия в поведении могли оказаться побочным продуктом первоначального отбора животных из-за их окраса или цвета глаз.

Как выразилась одна из исследовательниц Ханнес Лохи (Hannes Lohi): "Чтобы точнее понять эволюционный фон индивидуальных поведенческих характеристик, необходимы дальнейшие исследования".

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Фото превью: kote-life.ru