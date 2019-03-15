Как разговаривать с собакой

Собакам можно спать в постели вместе с хозяевами, в этом нет ничего ужасного, рассказала "Правде.Ру" зоопсихолог Милена Фаустова. Конечно, если хозяева не против такого единения. Стаи бездомных собак всегда отдыхают вместе, потому что это безопасно и тепло. Такой принцип единения собаке как существу социальному просто необходим.



Собака на приеме у психолога

Слабых, больных собак или животных, которые не могут выполнить какую-либо функцию в стае, родичи просто изгоняют, и в связи с этим у изгоев возникает множество проблем. Именно поэтому собака, в отличие от кошек, не любит находиться одна. Ей так очень некомфортно. Соответственно, чем ближе собака спит к хозяину, тем для нее спокойнее. И именно этот фактор может решить множество собачьих психологических проблем: неуверенности, излишней нервозности собаки, доверия…

Ведь спать в святая святых, в постели (логове) хозяина, невероятно приятно для домашнего питомца. Но часто щенку определяют место далеко от хозяев. Он скулит и не может привыкнуть к этому. Это неправильное воспитание. Чем ближе собака находится к человеку, тем она будет спокойнее и увереннее.

— Собаки любят всеми правдами и неправдами пролезть в хозяйскую кровать. Конечно, можно их понять — там тепло и уютно, рядом любимые люди. Но можно ли разрешать собакам спать в хозяйской кровати, или все-таки надо решительно пресекать эти действия?

— Я всегда и всем говорю, что это даже нужно делать. Потому что собаки — существа социальные. И если посмотреть на стаю бездомных собак, то они всегда как бы кучкуются, особенно когда спят. Во-первых, это безопасно. И это еще и тепло. Такое единение собаке как социальному индивиду очень необходимо.

Потому что слабых собак, которые больны или не могут выполнять какую-то функцию в стае, в дикой природе изгоняют из стаи. И у таких собак потом возникает очень много проблем. Потому в отличие от кошек собаке всегда некомфортно быть одной. Чем ближе она спит к хозяину, тем для нее спокойнее.

Это может решить очень много проблем: неуверенности, проблему излишней нервозности собаки и доверия к хозяину. Потому что, конечно, спать в святая святых, в логове хозяина, — это супер как приятно и как хорошо. Но часто бывает, что когда заводят щенка, ему определяют место далеко от хозяина.

Тогда он воет, скулит, не может привыкнуть. Но как только хозяева перемещают его подстилку (пусть не на кровать, но хотя бы в свою спальню), то он успокаивается, потому что он уже в стае.

Я понимаю, что бывают очень большие собаки, которые на кровать не поместятся, у людей может быть аллергия на собак и не все готовы спать с мохнатыми чудовищами. Но чем ближе собака находится к человеку, тем ей будет спокойнее, тем увереннее она будет, тем крепче будет ее сон, она не будет вскакивать ночью и что-то делать. То есть это единение собаки с человеком проявляется, в том числе, и через совместные сны в одном едином пространстве.

— Как правильно выстраивать диалог человека и собаки? И нужен ли этот диалог?

— На самом деле диалог всегда нужен, потому что именно в диалоге можно разрешить какие-то вопросы, которые беспокоят хозяина и собаку. Собака умеет говорить позами своего тела. И если хорошо их знать, то можно понять, что она сейчас чувствует.

В интернете есть очень много видео, на которых собачка прижала ушки, смотрит на хозяина очень несчастным взглядом, хвостик поджат, она облизывается. При этом еще хозяин может на заднем фоне ругать и махать погрызенным тапком. Некоторым это видео кажется умилительным, что вот какая милая крошка, люди смеются.

Но на самом деле такая собака находится в очень большом стрессе. Потому что она воспринимает ругань хозяина как агрессию со стороны человека. И она не понимает, почему ее наказывают. Собаки живут здесь и сейчас. То, что они сделали час назад, они уже могут не помнить. Многие говорят, что точно знают, когда собака напортачила.

Вот я ушла утром — она сразу написала, я прихожу вечером — собака прячется. Да, она будет прятаться, но не потому, что она уже написала, а потому, что она уже боится, что человек приходит домой, а собака его ждала весь день. Но о луже собака уже забыла напрочь.

Она после этого облаяла синицу за окном, потрепала кошку, поспала, поела, попила водичку, сделала очень много всего, послонялась по квартире, погрызла тапок… А хозяин приходит и начинает ее ругать. Для собаки это значит неоправданная агрессия, которую она понять не может.

Если наказывать собак, то сразу же в момент совершения собакой какого-то плохого действия. Всё! Ни до, ни после. Если вы пропустили этот момент, значит, игнорируйте само действие. Просто уберите лужу с пола и забудьте. Никак на это не обращайте внимания, не привлекайте внимание собаки. Идете дальше.

Собака своим языком тела часто показывает хозяину: мне страшно, я боюсь, я не уверена или хочу играть. То есть у нее очень много жестов для того, чтобы донести до хозяина свои желания. Когда человек знает, понимает то, что хочет собака, вот это и есть диалог.

И собаки меняются: становятся смелее, увереннее в себе. И сами люди меняются: от теории доминирования они уже идут к теории того, что собака — индивид, у нее есть свое мнение. А если и возникнут какие-то проблемы, то в любом случае все их можно решить.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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