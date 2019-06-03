Почему коты несут добычу в дом

Кошки являются спутником человека на протяжении тысяч лет. Более того, именно кошки, а не собаки, являются самой большой группой животных, проживающих с человеком. Иногда животное ведет себя странно. Кошка начинает приносить в дом убитых или сильно израненных грызунов и птиц. Это конечно очень не нравится хозяевам, но такое поведение вполне нормально. Кошка четко знает свою территорию и это может кого-то удивить, но кошка — животное не одиночное. На самом деле кошки живут в составе группы, в которой есть четкая иерархия.



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Домашняя кошка — это далёкий потомок диких кошек, живших на территории всей Евразии и Африки. Эти животные создавали прайды, где у каждого члена была своя функция. Одни охотились, а другие охраняли и воспитывали молодняк.

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Кошка приносит пойманных животных, так как считает дом или приусадебный участок территорией своего прайда. А людей в нем — его членами. С одной стороны, кошка делает свой вклад в обеспечение пропитанием группы, с другой раскладывая мертвых животных, она как бы показывает, что она очень сильная и опасная. Это должно отпугнуть незванного гостя.

Когда кошка вошла в человеческую жизнь, она изменилась, но не утратила охотничьих навыков. Кошки стали ласковыми и ручными, но при этом безжалостными к своим жертвам. Принося добычу людям, кошка старается показать свою пользу и заслужить поощрение. Имейте ввиду, если кошка принесла в дом трофей — это говорит о том, что животное вам безмерно доверяет. В этом случае и человек не должен наказывать животное. Кошка не сможет осознать своей вины, ведь для нее это вполне естественное поведение. Единственное, что можно предпринять, это указать кошке место куда можно складывать дары.

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Удивительно, но кошки очень пристально изучают людей. Обычный рыбак будет в глазах кошки более успешным нежели бизнесмен. Рыбака кошка воспримет как подобного себе охотника, а бизнесмена неумелым и никчемным членом прайда. Когда кошка приносит ещё живую добычу, это знак что вам пора начать учится добывать еду.

Интересное поведение иногда могут наблюдать люди, у которых нет кошек. Иногда на своем участке они могут находить убитых мелких животных. Это значит, что кошка ищит свою стаю. Она некоторое время наблюдала за этим домом и ее обитателями и пришла к выводу, что они подходят для совместного проживания. И теперь животное пытается войти в семью и показывает на сколько оно может быть полезно. Считается, что именно такие кошки, которые выбрали себе семью и будут самыми преданными.

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Фото превью:chelnyagro.ru