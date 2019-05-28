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Автор Ирина Гусакова

Как содержать йеменского хамелеона

Зоосфера » Экзотика print

Йеменский хамелеон все чаще оказывается домашним питомцем, несмотря на сложности в его содержании. Но они отступают на задний план перед необычным и эффектным внешним видом питомца.


Йеменский Хамелеон. Невероятные способности. Animals & fish

Эти хамелеоны достаточно легко размножаются в неволе и отличаются большей продолжительностью жизни, чем пойманные в диких условиях. Свое происхождение они ведут, как и следует из названия, из Йемена, но обитают также и в Саудовской Аравии. Хамелеоны живут не в пустыне, а в прибрежной местности, где достаточно воды, в том числе и поступающей с дождями. Могут они жить и в некоторых долинах, лишь бы было достаточно растительности и имелась вода.

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Новорожденные хамелеоны имеют зеленый окрас, на котором с возрастом проявляются полосы. Самки меняют цвет при вынашивании потомства. Также цвет хамелеона меняется в случае возникшей опасности. Йеменский хамелеон должен проживать в одиночестве. Наличие в террариуме двух особей мужского пола неизбежно приведет к дракам. Террариум должен быть вертикальным, одну его стенку следует сделать сетчатой или надо проделать отверстия для вентиляции. Чтобы не возникало заболеваний дыхательных органов, хамелеоны должны жить в условиях постоянной вентиляции воздуха, обеспечить это в закрытом террариуме достаточно затруднительно.

Террариум должен быть просторным, в нем должны быть ветки и растения, в которых хамелеон сможет скрываться, как он привык это делать в дикой природе. Можно использовать искусственные растения, но лучше все же живые, из которых лучше всего подойдут драцена, фикус и гибискус. Живые растения не только послужат украшением террариума, но и улучшат в нем воздух, делая его более влажным.

В террариуме для хамелеонов не должно быть грунта, так как в нем будет скапливаться влага, хамелеон может даже есть его, что очень вредно. Лучше всего класть на дно обычную бумагу. В зоомагазинах можно приобрести коврики для рептилий.

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В террариуме должно быть два типа ламп: для обогрева, чтобы рептилия могла контролировать температуру тела, и ультрафиолетовая, так как это излучение необходимо организму хамелеона для усвоения кальция. Идеальная температура для хамелеонов - 27-29 градусов. Под лампой обогрева должно быть не менее 32 градусов. Она должна находиться достаточно высоко, чтобы не привести к ожогам достаточно чувствительной кожи питомца.

Бесполезно ставить хамелеонам поилку. Они привыкли в природе пить росу и дождевые капли. Чтобы напоить хамелеона, нужно пару раз в день обрызгивать растения и ветви в террариуме или установить устройство, из которого будут регулярно вытекать на листья капли воды.

В качестве питания для хамелеонов подойдут сверчки, дождевые черви или тараканы. Насекомое не должно превосходить длиной тела расстояние между глазами хамелеона. Молодых особей следует кормить пару раз в день. Взрослым хамелеонам достаточно давать еду один раз в пару дней. Хамелеону надо давать витаминные добавки, содержащие кальций. Взрослый хамелеон может поглотить даже голого мышонка. Помимо этого следует давать рептилиям и растительный корм: кусочки фруктов и овощей.

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Фото превью: aquariumax.ru

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Как содержать йеменского хамелеона
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