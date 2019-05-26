Как правильно мыть лапы собакам после прогулки

Многие владельцы собак задаются вопросом о том, как помыть лапы своему любимцу после прогулки. Маленькую собаку, которая не боится воды, легко можно взять на руки и отнести в ванную. Но что делать, если дела обстоят наоборот? Давайте разбираться.



Уход за хаски | вычёсывание собаки

Не забывайте, что за гигиеной вашего любимца нужно следить ежедневно, а не только в сезоны, когда на улице грязно. Таким способом вы убережете собаку от влияния реагентов, которыми посыпаются дороги зимой, отравления токсичными веществами, в которые животное может случайно наступить. Также каждодневная мойка лап поможет своевременно обнаружить повреждения на подушечках, например занозы или царапины.

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Перечислим основные средства для мытья собак:

1. Любой собачий шампунь из зоомагазина.

2. Дегтярное мыло, убивающее паразитов. Наилучшим вариантом станет использование такого мыла поочередно с шампунем, так как при длительном использовании оно может вызвать пересушенность кожи. Еще такое мыло будет служить хорошим антисептиком.

3. Антибактериальный шампунь с хлоргексидином.

4. Антипаразитарный шампунь, в основе которого есть растительные компоненты.

5. Гипоаллергенные шампуни для склонных к аллергии собак.

6. В сухое время года помогут специальные влажные салфетки для собак.

7. Шампунь, удаляющий сильные загрязнения, такие как мазут, машинное масло и др.

Если ваш питомец позволит, можете одеть ему специальную обувь для прогулок.

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Как правильно мыть лапы, если вы моете их в тазике:

1. Следите за температурой воды. В зимнее время не мойте собаку слишком теплой водой. Делайте воду прохладной, так как резкие перепады температуры могут негативно повлиять на животное.

2. Используйте губку для мытья.

3. Проверяйте лапы на наличие травм при каждом мытье.

4.Сначала мойте передние лапы. После поставьте их на подготовленное полотенце, а потом начинайте мыть задние. Полотенце лучше использовать из микрофибры.

Но как приучить собаку к каждодневным водным процедурам? Что делать, если собака панически боится и даже отказывается идти домой, зная о ваших планах? Вот несколько советов:

1. Приучайте вашего питомца к мытью еще щенком.

2. Не внушайте питомцу страх перед водой. Постепенно дайте ему к ней привыкнуть.

3. Чаще трогайте лапы питомца, постепенно начиная протирать их сухим полотенцем. После этого поощряйте собаку чем-то вкусненьким. Так щенок привыкнет к прикосновениям.

4. Используйте в ванной противоскользящий коврик, чтобы избежать травм у пса.

5. При первом мытье не ругайте питомца и не купайте слишком долго. Мытье не должно вызывать негативных эмоций.

Не пренебрегайте данными советами. Поддерживайте лапы вашего любимца в чистоте. Тем самым вы обезопасите собаку от проблем со здоровьем и сохраните порядок в своем доме.

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Фото превью: petstoday.com.ua