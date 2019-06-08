Интересные факты о хорьках

Сегодня люди все чаще хотят приобрести в качестве домашнего питомца что-то нетривиальное. Кто-то заводит пауков или игуан, но мы будем говорить о хорьках. Хотя сегодня такой питомец считается экзотикой, но до того, как в наши дома пришли кошки, на Руси повсеместно держали хорьков. Но со временем коты вытеснили этих милых существ и только недавно мода на них снова вошла в нашу жизнь. Давайте немного расширим наши знания об этом удивительном существе.
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Теперь вы знаете, какое удивительное животное — хорек. И возможно именно эти факты, побудят вас взять домой этого пушистого хитреца.
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Фото превью: Хвост Ньюс
Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.