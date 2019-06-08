Интересные факты о хорьках

Сегодня люди все чаще хотят приобрести в качестве домашнего питомца что-то нетривиальное. Кто-то заводит пауков или игуан, но мы будем говорить о хорьках. Хотя сегодня такой питомец считается экзотикой, но до того, как в наши дома пришли кошки, на Руси повсеместно держали хорьков. Но со временем коты вытеснили этих милых существ и только недавно мода на них снова вошла в нашу жизнь. Давайте немного расширим наши знания об этом удивительном существе.



Домашняя ферма. Хорьки

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В штате Калифорния наложен строгий запрет на содержание и разведение этих милых животных. Дело в том, что убежавшие от невнимательных хозяев зверьки, попадая в дикую природу, собираются в колонии, чем сильно вредят местной экосистеме.

Многие по ошибке считают, что хорек — это животное относящееся к грызунам. Но на самом деле — это ловкий плотоядный охотник, не имеющий с грызунами ничего общего, кроме как вторые являются для него едой.

Удивительно, но среди хорьков очень редко встречаются альбиносы.

Интересно, но если понюхать хорька, то окажется, что шерсть его очень приятно пахнет. Причина этого природный запах мускуса.

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Кстати, на известной картине "Дама с горностаем", написанной великим Леонардо да Винчи, нет никаких горностаев. В руках у женщины обычный хорек.

Кошки могут пролезть в совершенно невозможные щели, так вот хорек по этому показателю обставит кошку в два счета.

Человек и хорек являются компаньонами уже более двух тысяч лет. В глубокой древности люди использовали хорька для охоты. Охотники носили хорьков в специальных сумках и в случае обнаружения кроличьей норы, охотник запускал туда хорька, который и выгонял кролика наружу.

Новорожденный хорек настолько мал, что с легкостью может уместится в чайной ложечке.

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В опасной ситуации, когда хорьку уже некуда деваться, он может выпустить струю зловонной жидкости в обидчика. Избавится от этого запаха — большая проблема.

Может показаться, что хорек сам по себе очень активное и подвижное животное, но по факту они большие сони. Хорек спит по 20 часов в сутки. Причем хорьки так крепко спят, что иногда их даже невозможно разбудить.

Теперь вы знаете, какое удивительное животное — хорек. И возможно именно эти факты, побудят вас взять домой этого пушистого хитреца.

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Фото превью: Хвост Ньюс