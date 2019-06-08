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Автор Сергей Бухранский

Интересные факты о хорьках

Зоосфера » Экзотика print

Сегодня люди все чаще хотят приобрести в качестве домашнего питомца что-то нетривиальное. Кто-то заводит пауков или игуан, но мы будем говорить о хорьках. Хотя сегодня такой питомец считается экзотикой, но до того, как в наши дома пришли кошки, на Руси повсеместно держали хорьков. Но со временем коты вытеснили этих милых существ и только недавно мода на них снова вошла в нашу жизнь. Давайте немного расширим наши знания об этом удивительном существе.


Домашняя ферма. Хорьки

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  • В штате Калифорния наложен строгий запрет на содержание и разведение этих милых животных. Дело в том, что убежавшие от невнимательных хозяев зверьки, попадая в дикую природу, собираются в колонии, чем сильно вредят местной экосистеме.
  • Многие по ошибке считают, что хорек — это животное относящееся к грызунам. Но на самом деле — это ловкий плотоядный охотник, не имеющий с грызунами ничего общего, кроме как вторые являются для него едой.
  • Удивительно, но среди хорьков очень редко встречаются альбиносы.
  • Интересно, но если понюхать хорька, то окажется, что шерсть его очень приятно пахнет. Причина этого природный запах мускуса.

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  • Кстати, на известной картине "Дама с горностаем", написанной великим Леонардо да Винчи, нет никаких горностаев. В руках у женщины обычный хорек.
  • Кошки могут пролезть в совершенно невозможные щели, так вот хорек по этому показателю обставит кошку в два счета.
  • Человек и хорек являются компаньонами уже более двух тысяч лет. В глубокой древности люди использовали хорька для охоты. Охотники носили хорьков в специальных сумках и в случае обнаружения кроличьей норы, охотник запускал туда хорька, который и выгонял кролика наружу.
  • Новорожденный хорек настолько мал, что с легкостью может уместится в чайной ложечке.

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  • В опасной ситуации, когда хорьку уже некуда деваться, он может выпустить струю зловонной жидкости в обидчика. Избавится от этого запаха — большая проблема.
  • Может показаться, что хорек сам по себе очень активное и подвижное животное, но по факту они большие сони. Хорек спит по 20 часов в сутки. Причем хорьки так крепко спят, что иногда их даже невозможно разбудить.

Теперь вы знаете, какое удивительное животное — хорек. И возможно именно эти факты, побудят вас взять домой этого пушистого хитреца.

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Фото превью: Хвост Ньюс

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