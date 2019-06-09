Многие любители кошек часто удивляются, почему при хорошем сбалансированном питании кошка продолжает есть траву во дворе. Почему кошка ест траву и что в ней такого особенного? У зоологов нет конкретного ответа, что именно заставляет кошку есть траву. А вот версий по этому поводу — хоть отбавляй.
Одна из них, что кошки совсем не едят траву, а только откусывают, жуют, а затем выплевывают. Таким оригинальным способом они восполняют запас витаминов, добывая их из травы. В их число, например, входит фолиевая кислота.
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Наиболее правдоподобной является версия, что кошки едят траву, потому что им нужно почистить свой желудок. Ведь в дикой природе кошки получают свою пищу благодаря охоте. А после того, как они поймали мышку, конечно же, они едят ее целиком, не отделяя мясо от костей. Из-за этого в желудок кошки попадают ненужные элементы — кости и шерсть. Кошка начинает есть траву, чтобы избавиться от них. Трава, попадая в желудок, абсорбирует неусвоенные элементы пищи и провоцирует у кошки рвоту и естественным способом животное избавляется от всего лишнего.
Кроме того, не стоит забывать о чистоплотности этих животных. Каждый день кошка тратит много времени на уход за шерстью, при этом шерсть попадает в желудок, где она не переваривается, а накапливается в виде кома. С помощью травы кошка отрыгивает эту шерсть, тем самым чистит свой желудок.
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Так что поедание травы необходимо для здоровья кошек, и нельзя запрещать им это делать. Только следует помнить о том, что есть растения, которые являются ядовитыми для них.
Можно конечно выгуливать своего питомца и пусть он пощиплет травку во дворе. Но у дворовой травы есть ряд противопоказаний. Эта трава может быть токсичной из-за выхлопных газов и другой химии, а также на ней множество болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать отравления или болезни.
Поэтому, почему бы не создать такой газон дома. Вы можете самостоятельно выращивать полезную для кошек траву на подоконнике, и это не только обрадует вашего питомца, но и защитит ваши комнатные растения от его зубов.
Кошки любят есть траву под названием пырей. Интересно, что для укрепления стула кошка будет искать молодые побеги травы, а для ослабления будет жевать жесткие старые стебли.
Еще кошки очень любят мяту, обладающую приятным для них ароматом.
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Можно вырастить некоторые виды злаков. Для кошки хорошо подойдут пшеница, ячмень или овес. Семена можно приобрести в любом зоомагазине. Крупы на рынке и в супермаркете не подходят. Как правило, их обрабатывали химией, и они могут быть опасны для кошки.
Для нашей фермы понадобится контейнер с дренажной системой в виде нескольких отверстий в днище, поддон под этот контейнер для излишней воды, грунт купленный в ветеринарном магазине, прозрачная пленка и соответственно сами семена.
В контейнер нужно насыпать грунт, обильно его пролить, произвольно посеять наши семена и накрыть все это пленкой. Лучше всего поставить наш контейнер на освещенный солнцем подоконник или балкон в теплое время года. Как только ростки из пророщенных семян станут 2-3 см. в высоту, пленку можно убирать.
Останется только поставить наш контейнер в доступное для животного место. Кошки сами хорошо регулируют количество съеденной травы. Не стоит переживать, что она переест.
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Фото превью: pochemuha. ru
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