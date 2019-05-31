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Автор Ирина Гусакова

Кане корсо: история породы, характер, уход

Зоосфера » Собаки print

Кане Корсо впечатляет серьезной внешностью, это красивая и сильная собака, великолепный охранник и сторож, преданный друг и компаньон. Эта древняя порода много раз в своей истории оказывалась под угрозой исчезновения, но выживала благодаря энтузиастам и только в конце двадцатого века была зарегистрирована официально.


Cane Corso dog gives birth to 19 puppies in Russia

История породы Кане корсо

Такие собаки существовали уже во времена Древнего Рима. Проведенные в наши дни исследования показали, что в крови кане корсо имеются примеси боевых и бойцовых пород, которых разводили в древних Карфагене и Македонии. В совокупности все это привело к возникновению породы, само название которой указывает на ее назначение и возможности. Итальянское слово "корсо" означает "защитник". Описания этих собак появляются в 15 веке. В те времена их использовали не только для охраны людей, имущества и скота, но и для охоты. Имеются упоминания и о гладиаторских боях, в которых кане корсо выпускали сражаться со львами. Упоминания о собаках этой породы имеются во множестве книг и поэтических произведений, были запечатлены они и в виде статуй и барельефов, позволяющих понять, что речь идет именно о кане корсо. Слава собаки была такой, что о ней складывали пословицы. Вторая мировая война привела к почти полному уничтожению породы. И только усилия профессора Джованни Бонатти и группы энтузиастов помогли возродить ее в 1973 году.

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Характер Кане корсо

Кане корсо отличается спокойным, уравновешенным характером. Это великолепный охранник и защитник, настороженный и внимательный при встрече с незнакомцами и добродушный в семейном кругу. Это крупная собака, и в квартире ей жить будет тяжело. Идеальное место проживания кане корсо — двор частного дома. Но здесь нужно помнить, что даже случайно забежавшая на подконтрольную кане корсо территорию кошка, бездомная или убежавшая соседская собака, скорее всего, будут сочтены нарушителями и уничтожены. Для того, чтобы знающий о своей силе корсо не стал проблемой, хозяин должен стать для нее непререкаемым авторитетом. Не следует забывать и о бойцовой природе собаке. В обращении с такими породами требуются сила, воля и уважение. Собака должна точно знать и понимать свое место в иерархии стаи, которой для нее является человеческая семья. Тогда корсо станет преданным другом, надежным защитником и партнером в прогулках и играх на свежем воздухе. С другими собаками кане корсо, как правило, демонстрируют достаточно агрессивное поведение, но могут ужиться и с ними, и с кошкой, если хозяин проявит достаточно усердия и терпения.

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Уход

Это короткошерстная порода, она мало линяет, и ее почти не нужно вычесывать. Мыть такую собаку нужно не чаще пары раз в год, но рекомендуется это делать только в случае крайней необходимости. Кане корсо требуются ежедневные прогулки и игры. Эта собака полна энергии, в ней бурлит кровь воинов, сражавшихся со львами, и за неимением таковых хозяину придется потратить пару часов на то, чтобы вымотать своего шелковисто-черного питомца.

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Кане корсо: история породы, характер, уход
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