Аллергия у собаки. Что необходимо знать

Очень часто владельцы собак сталкиваются с таким неприятным моментом, как аллергия у питомца. Как правило, причиной является пища. Неправильное кормление или постоянная смена корма может вызвать аллергию.



Профессия: заводчик собак. Телеканал Пес и Ко. 17.06.2019 14:50

Обычно аллергию вызывает белок, который содержится во множестве продуктов. Аллергическая реакция может возникнуть на сою, красные овощи, сладости, кукурузу, специи, фрукты, молочные продукты и даже мясо.

Иногда хозяева наивно полагают, что создают полезное разнообразие в рационе животного, когда кормят его кормом и продуктами со стола. Это ошибка. Такое кормление может запросто вызвать аллергию, причем причину будет очень сложно установить.

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Также, причиной аллергии могут быть укусы насекомых, реакция на медицинские препараты или бытовую химию.

У собак аллергия выявляется следующим образом. На коже начинается сыпь, и собака начинает сильно расчесывать определенные места. Появляется много перхоти или начинает выпадать шерсть. Шерсть обычно выпадает только в некоторых местах. У собаки начинают течь слезы, а в уголках глаз скапливаются сухие сгустки. От собаки начинает неприятно пахнуть. Также аллергия может вызвать отит.

Не рекомендуется проводить самостоятельное лечение собаки. Аллергические реакции легко перепутать с другими заболеваниями. Поэтому нужно обращаться в ветеринарную клинику. В случае резкой и сильной аллергической реакции, собаке можно дать любое противоаллергическое средство. Это может быть супрастин или лоратадин.

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Если речь идёт о том, что собака начинает задыхаться, это бывает после укуса ядовитых насекомых, то в этом случае надо ввести противоаллергические препараты в виде инъекций.

Если вы обнаружили сильную аллергическую реакцию и ветеринар вам ее подтвердил, то нужно срочно менять состав кормления. Обязательно поменять сухой корм на другой или лучше на гипоаллергенный корм. Если собака питается натуральными продуктами, то нужно сменить вид мяса и не давать красные продукты. В качестве каши хорошо подойдет рис. Наблюдать при этом за собакой нужно не менее двух недель.

Важно определить продукт, на который у собаки аллергия. Если это продукт питания, то его нужно исключить из рациона. Если это медицинский препарат, то надо найти замену или аналог. Если это бытовая химия, то не надо допускать контакта с ней животного.

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Фото превью: Беланта