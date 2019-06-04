Как научить попугая говорить

Попугайчиков никогда не заводят просто так. Чаще всего владелец этой птички наслышан о том, что попугаи умеют разговаривать, и хочет добиться от своего питомца произнесения каких-либо слов. Услышать человеческую речь от птицы всегда удивительно, и иметь такое маленькое чудо у себя дома хотят многие из нас.



Говорящий попугай. Первые слова нашего попугая

Для того, чтобы научить попугая говорить, потребуется немало сил и времени. Вопреки распространенному мнению, научить говорить можно и самку, и самца, и даже взрослую птицу. В последнем случае потребуется лишь приложить больше усилий.

Читайте также: Жако: особенный попугай с человеческой душой

Во время обучения следует быть как можно ближе к самой птице. Заранее выберите слова и фразы, которым вы хотите научить птицу. Лучше, чтобы они были не очень длинными. Можно учить попугая и паре фраз. Некоторые специалисты даже рекомендуют начинать обучение сразу с нескольких фраз. Из них попугай может выбрать ту, которая ему понравится или которую ему будет легко повторить. Считается, что попугаи лучше всего слышат и повторяют гласные и шипящие согласные. Рекомендуется, повторив первую фразу десять-двадцать раз, сделать короткую паузу, а затем столько же раз произнести вторую и далее.

Начинать обучение следует только тогда, когда попугай уже воспринимает вас как друга. До этого момента со дня, когда вы принесли клетку с птицей домой, может пройти не один месяц. Попугай должен перестать бояться хозяина, с радостью лететь к нему, садиться на плечи и руки. Нередко попугай выбирает кого-то одного из семьи, доверяя этому человеку больше. Тогда именно данному избранному и предстоит труд по обучению птицы. Попугаю будет интереснее и приятнее подражать тому, кто ему нравится и является для него авторитетом.

Читайте также: Как содержать сову дома

Сеансы обучения должны проходить каждый день и желательно по несколько раз. Если вы занимаетесь с птицей один раз в день, то сеанс может продлиться и полчаса. Если несколько раз в сутки, тогда каждый сеанс следует ограничить десятью-пятнадцатью минутами. Иначе птице станет скучно, она будет уставать и не захочет учиться дальше.

Попугаи лучше воспринимают человеческую речь, наполненную эмоциями. Будет ошибкой при обучении птицы произносить фразы ровным, безжизненным тоном. Сказанные таким образом слова попугай может счесть фоновыми звуками. Поэтому во время обучения фразу нужно произносить четко и предельно эмоционально, но не очень громко.

Читайте также: Зачем попугаю песок?

При обучении птицы следует быть спокойным и терпеливым. Если попугай почувствует, что вы раздражены или озлоблены его неудачами, то он вряд ли захочет учиться дальше. Если у вас нет настроения на занятие с птицей, которое всегда должно быть для нее приятным временем общения с человеком, то лучше отказаться от сеанса обучения. Если вы начинаете раздражаться во время работы с попугаем, то сеанс следует прекратить. За каждую удачу, самый малейший успех, даже попытку произнести слово птица должна получать поощрение как в качестве слов и ласки, так и в виде лакомства.

Читайте также: Пернатый друг: если вы решили завести попугая

Фото превью: video.americadaily.net