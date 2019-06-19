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Автор Ирина Гусакова

Кимрик: история породы, характер, уход

Зоосфера » Кошки print

Эта порода кошек подойдет тем, кто любит экзотику, ведь у кимриков нет хвоста. А бесхвостая кошка уже сама по себе смотрится необычно. Любопытный кимрик не оставит никого равнодушным, очень уж подкупают его дружелюбие и красивая внешность. У кимриков крепкое телосложение, круглая мордочка и большие глаза, которыми усатая киса с любопытством на все смотрит.


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История породы кимрик

О возникновении породы ходят разные легенды. По одной из них, эту кошку лишил хвоста Ной, когда неудачно закрыл дверь ковчега. Согласно другой, в бесхвостости кимрика виноваты викинги. Эти воины ловили котят, поскольку их хвосты приносили удачу, и мамы-кошки, чтобы спасти малюток, отгрызали им эти талисманы. Если говорить серьезно, то причина отсутствия хвоста у породы — результат генетической мутации. Считается, что первые кошки попали на остров Мэн из Уэльса. Есть доказательства, что эта порода существовала уже в 18 веке. Но разводить кимриков стали уже в конце 20 века в Канаде.

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Характер кимрика

Кимрики — хорошие охотники, у них сильно развиты инстинкты, поэтому кошек часто использовали для ловли мышей. Кошка неплохо ориентируется в пространстве — если заметит опасность или подозрительный предмет, то она постарается защитить свою территорию грозным рыком. Иногда кимрик забывает о том, что ему надо охранять свои владения, если он переключает свое внимание на членов семьи, то сразу же становится душой компании. Кимрику нравится, когда на него обращают внимание, но навязывать себя кошка не будет, если посчитает, что ее присутствие неуместно.

Бесхвостые кисы любят подремать на коленках у хозяйки, также они относятся к говорливым кошкам, на досуге могут спеть серенаду или негромко помяукать, чтобы рассказать о своих кошачьих делах.

Если кимрик социализирован, то он с радостью будет принимать гостей и включать их в свои игры. Кимрик — идеальный компаньон в путешествиях, так как любит кататься на машине. Поскольку кошка общительная, то у нее не возникнет проблем с детьми или другими домашними питомцами. Кимрик поддается дрессировке, а также с уважением относится к установленным хозяином правилам.

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Уход за кимриком

У кимриков шерсть длинная и прямая, в особом уходе не нуждается, но расчесывать придется хотя бы 3 раза в неделю, чтобы удалять отмершие волоски и не допускать возникновения колтунов. Линька у кошек бывает дважды в год, тогда потребуется чаще ухаживать за густой шерсткой питомца. Также важно не забывать чистить уши и подстригать коготки. Зубы кимрику чистят каждую неделю с помощью специальной зубной пасты. Важно следить и за здоровьем питомца. Среди распространенных недугов: артрит копчика и дистрофия роговицы.

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Фото превью: WomanAdvice

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