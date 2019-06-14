Что надо знать о собаках няньках

Иногда люди заводят собаку считая, что та сможет быть няней для маленького ребенка. Почему-то люди думают, что степенный мудрый пес возьмет на себя некоторые родительские функции. И помимо защиты, будет учить ребенка делать первые шаги. Другие, более знающие собаководы считают, что собака няня, это животное, которое будет спокойно сносить неприятные вещи, на которые способны маленькие дети. К сожалению, оба мнения совершенно не верны.



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В собачьей стае, строжайшая иерархия. Даже сука иногда наказывает своих щенков покусывая их. И быть уверенным в том, что собака будет терпеть если ребенок ломает ей хвост, большая глупость. Более того, собака не всегда знает, как вести себя если рядом маленький ребенок, а из-за этого может навредить малышу, сама того не желая. Именно хозяин должен донести до собаки, как надо обходиться с ребенком.

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Конечно есть некоторые породы, которые хорошо ладят с маленькими детьми. Но основная проблема не в породе собаки, а в ее воспитании. Если вы научите пса яростно защищать ребенка от посторонних, может пострадать любой ребенок, приблизившийся к вашему малышу. Когда ребенок идет в воду, собака за редким исключением проявит к этому внимание. Собака знает, что сама она хорошо плавает и уверена, что ребенок тоже умеет плавать. Так, что слепо надеяться на собаку, нельзя.

Собаку можно научить другим полезным навыкам. Например, она может носить сумку. Собирать по дому разбросанные игрушки или просто очень нежно возится с ребенком. Поверьте, простое общение собаки и малыша уже отлично влияет на его развитие.

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Важно понимать, что у собак очень сложное социальное поведение. Не нужно ругать и наказывать малыша во время общения с собакой. Собака поймет, что этот ребенок значительно ниже нее по статусу и сама начнет его наказывать. Любые проявления агрессии собаки в отношении ребенка, должны пресекаться на корню.

В тоже время, и малыша надо обучать общению с собакой. Объясните ребенку, что могут означать различные собачьи знаки, такие как прижатые уши или виляющий хвост. Обязательно внушите малышу, что нельзя причинять животному боль. Нельзя тянуть за уши, лезть в глаза и наступать на хвост.

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С раннего детского возраста берите собаку на прогулку с ребенком. Собака должна привыкнуть к детской компании. Со временем она может стать любимицей среди деток. Но и собака должна быть подготовлена к такому вниманию. Ну и не забывайте учить малыша ухаживать за собакой, а начать можно с простого. Дайте возможность ребенку насыпать собаке в миску корм.

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Фото превью: Omedvet.ru