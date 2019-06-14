Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Зоосфера » Собаки
События Клубы Товары и услуги Ветеринария Интересное Конкурсы Эксперт Собаки Птицы Лошади Кошки Грызуны Рыбы Экзотика
Автор Сергей Бухранский

Что надо знать о собаках няньках

Зоосфера » Собаки print

Иногда люди заводят собаку считая, что та сможет быть няней для маленького ребенка. Почему-то люди думают, что степенный мудрый пес возьмет на себя некоторые родительские функции. И помимо защиты, будет учить ребенка делать первые шаги. Другие, более знающие собаководы считают, что собака няня, это животное, которое будет спокойно сносить неприятные вещи, на которые способны маленькие дети. К сожалению, оба мнения совершенно не верны.


ТОП 5 лучших собак нянек. Лучшие Собаки Для Детей!

В собачьей стае, строжайшая иерархия. Даже сука иногда наказывает своих щенков покусывая их. И быть уверенным в том, что собака будет терпеть если ребенок ломает ей хвост, большая глупость. Более того, собака не всегда знает, как вести себя если рядом маленький ребенок, а из-за этого может навредить малышу, сама того не желая. Именно хозяин должен донести до собаки, как надо обходиться с ребенком.

Читайте также: "Ребенок и собака" - конкурс юных хозяев и их питомцев

Конечно есть некоторые породы, которые хорошо ладят с маленькими детьми. Но основная проблема не в породе собаки, а в ее воспитании. Если вы научите пса яростно защищать ребенка от посторонних, может пострадать любой ребенок, приблизившийся к вашему малышу. Когда ребенок идет в воду, собака за редким исключением проявит к этому внимание. Собака знает, что сама она хорошо плавает и уверена, что ребенок тоже умеет плавать. Так, что слепо надеяться на собаку, нельзя.

Собаку можно научить другим полезным навыкам. Например, она может носить сумку. Собирать по дому разбросанные игрушки или просто очень нежно возится с ребенком. Поверьте, простое общение собаки и малыша уже отлично влияет на его развитие.

Читайте также: Как приучить щенка не прыгать на людей

Важно понимать, что у собак очень сложное социальное поведение. Не нужно ругать и наказывать малыша во время общения с собакой. Собака поймет, что этот ребенок значительно ниже нее по статусу и сама начнет его наказывать. Любые проявления агрессии собаки в отношении ребенка, должны пресекаться на корню.

В тоже время, и малыша надо обучать общению с собакой. Объясните ребенку, что могут означать различные собачьи знаки, такие как прижатые уши или виляющий хвост. Обязательно внушите малышу, что нельзя причинять животному боль. Нельзя тянуть за уши, лезть в глаза и наступать на хвост.

Читайте также: Собака в постели - вред или польза

С раннего детского возраста берите собаку на прогулку с ребенком. Собака должна привыкнуть к детской компании. Со временем она может стать любимицей среди деток. Но и собака должна быть подготовлена к такому вниманию. Ну и не забывайте учить малыша ухаживать за собакой, а начать можно с простого. Дайте возможность ребенку насыпать собаке в миску корм.

Читайте также: Сделаны друг для друга: человек и собака

Фото превью: Omedvet.ru

Темы дети собаки воспитание собака нянька
Обсудить
Актуальная аналитика
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Собаки
Что надо знать о собаках няньках
Здоровье и профилактика
Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав
Новости Все >
Китайский программист создал бота для общения с девушкой
Для пострадавших клиентов "Югры" открылись офисы в девяти городах
Кадыров: За инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные люди"
Жиросжигающие упражнения в домашних условиях
ЦБ ведет переговоры с Белоруссией по созданию общей валюты - Набиуллина
"Спартак" отказался продавать футболиста Зе Луиша в "Порту"
Роскомнадзор изучит обращение "Коммунистов России" о блокировке "Чернобыля"
Здание-мост в виде казахского флага возведут в Нур-Султане
В Димитровграде коммунисты намерены объявить голодовку из-за срыва выборов мэра
Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина

Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Новости спорта
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана

Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
Политика. Новости и аналитика
Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России - спикер Госовета республики
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости полиции и криминала
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Лидер польской оппозиции: мы не должны быть клиентами США
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Дайвинг: советы начинающим
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Костру протестов в России не хватает одной искры - мнение
В Ликино-Дулево жёстко задерживают жителей, выступающих против свалки
FT: Еврокомиссия обвинила Россию во вмешательстве в выборы Европарламента
Министры-кураторы в регионах помогут стабилизировать ситуацию по уровню жизни в стране - Мутко
СМИ: причиной возгорания танкеров в Оманском заливе стала техническая неисправность
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Политтехнологи пожаловались президенту на свою беззащитность
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Скандальные решения судебной системы: нужна ли выборность судей?
Бутовский полигон: вчера расстреливали, сегодня - развлекаемся
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Малышева посоветовала критикам посмотреть её передачу о "детях-кретинах"
"ЕР" выдвинула беспартийного врио главы Липецкой области кандидатом в губернаторы
Роскомнадзор изучит обращение "Коммунистов России" о блокировке "Чернобыля"
Жириновский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ