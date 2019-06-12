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Автор Сергей Бухранский

Можно ли собаке кошачий корм?

Зоосфера » Собаки print

Тема довольно странная, но множество счастливых обладателей кошки и собаки в одном доме, часто сталкиваются с одним очень странным явлением. Собака, попробовав кошачьего корма, перестает есть свой корм и требует кошачьего. Многие хозяева, столкнувшись с таким явлением, переводят собаку на кошачий корм. Это катастрофическая ошибка.


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Дело в том, что корм для кошек в корне отличается от собачьего. В нем совершенно разное количество белка, углеводов и минералов. Даже наборы витаминов в нем совершенно разные. Кошки — это абсолютные хищники. Их организм отличается от собачьего. Собаки — это всеядное животное и необходимый набор полезных веществ совершенно отличается от кошачьего.

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Собакам так нравится кошачий корм, из-за повышенного количества белка. Если в собачьем корме 15-25% белка, то в кошачьем его доля 40-60%. И в этом кроется вред для собаки. Такое большое количество белка приводит к серьезным заболеваниям печени. А отсутствие нужных минералов и витаминов, усугубляют ситуацию.

Иногда собака может украсть немного кошачьего корма. Это не повод сразу бежать к ветеринару, но и превращать это в систему не стоит. Важно кормить питомцев в разное время и отдельно друг от друга. После еды корм обязательно нужно убрать. Некоторые хозяева решают проблему поднятием кошачьей миски на высоту, коты обычно любят питаться на возвышенности, а собака туда не достанет. Но надо помнить, что вода у животных должна быть постоянно. Так же опасно кормить кошачьим кормом, щенков. Иногда от такого корма у них начинаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

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Многие владельцы сетуют на то, что собака ни в какую не ест свой корм. Решить такую проблему очень просто. Один раз в день выставляйте миску с собачьим кормом на пятнадцать минут. Сразу после этого, даже если собака не поела, корм убирается. Это повторяется на следующий день. Ничего плохого для собаки не будет. Как правило больше двух суток животное голодать не будет. После такого воздержания, собака начинает охотно употреблять свой корм.

Как правило, пагубные последствия употребления кошачьего корма, появляются от одного месяца до года. Не стоит даже использовать кошачий корм в качестве поощрения во время дрессировки.

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Фото превью: ivethelp.ru  

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Можно ли собаке кошачий корм?
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