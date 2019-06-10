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Автор Ирина Гусакова

Уиппет: история породы, характер, уход

Зоосфера » Собаки print

Уиппет представляет собой породу из числа гладкошерстных борзых. Среднего размера, эта собака, несмотря на свое охотничье назначение, может жить и в квартире, если у нее будут достаточно долгие и активные прогулки. Уиппет очень быстрая собака. Заметив кошку, в погоне за полосатой добычей уиппет может разогнаться до скорости в 60 километров в час. В наши дни эта порода редко используется для охоты и чаще всего присутствует в домах в качестве собаки-компаньона, преданного жизнерадостного друга, который с равным удовольствием устроится возле ног хозяина или отправится вместе с ним на пробежку.


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История породы уиппет

Существует несколько версий появления уиппетов. По одной, уиппет является подарком богини охоты Артемиды. По другой, уиппет только в 19 веке был выведен шахтерами в Великобритании для участия в собачьих бегах и охоте на кроликов. Последняя версия подтверждается тем, что в 1891 году в Англии была зарегистрирована порода "тряпичная собака", впоследствии переименованная в уиппета. Утверждается, что уиппет является результатом смешения кровей таких пород, как левретка, грейхаунд, и различных терьеров. Но вместе с тем на некоторых рисунках, относящихся к периоду со второго по четвертый века н. э. Артемида, в римском воплощении получившая имя Дианы, изображается с собакой, невероятно похожей на уиппета. Есть мнение, что предков уиппетов завезли в Британию римляне в первом веке н. э. От тех собак и произошли как уиппет, так и грейхаунд.

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Характер уиппета

Уиппет выглядит как существо тонкое и изящное. Но при этом собака лишена страха и будет бесстрашным сторожем или охранником. Уиппет отличается уравновешенным и спокойным темпераментом. Он практически не лает и без особых затруднений живет в квартире. Эта порода очень ранима, даже при дрессировке нельзя быть грубым и заставлять собаку делать что-либо посредством физической силы. Они очень умные, всегда хотят играть, что позволяет научить их большому количеству различных трюков. Дрессировка уиппета потребует много сил и времени ввиду их упрямства. Уиппеты очень любят детей, даже в том случае, когда ребенок причиняет им боль, предпочтут сбежать, а не огрызнуться. Несмотря на то, что уиппет — охотник, он легко уживается с кошками при должном обучении.

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Уход за уиппитом

Уиппет — гладкошерстная порода, за которой легко ухаживать. Достаточно пару раз в неделю вычесывать шерсть. Линяет эта порода несильно и почти не производит запаха. Мыть собаку следует только при случае крайней необходимости. Характерными для уиппетов считают болезни глаз, проблемы со слухом и болезнь фон Виллебранда — наследственное заболевание, схожее с гемофилией, проявляющееся спонтанными кровотечениями.

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Фото превью: DogSecrets.ru

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