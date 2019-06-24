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Автор Ирина Гусакова

Кисю: история породы, характер, уход

Зоосфера » Собаки print

Порода собак кисю, также известная как кишу-ину или кишу-кен, является одной из немногих исконно японских пород. Эта сильная собака со стоячими ушками и закинутым на спину хвостом демонстрирует своим горделивым нравом всю силу японского самурайского духа.


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История породы кисю

Происхождение породы - префектура Вакаяма, находящейся в горах в провинции Кисю острова Хоккайдо. Сведения о собаках этой породы имеются в средневековых источниках, указывавших на кисю как на великолепных спутников охотника, помогавших в добыче оленя и кабана. Густая плотная шерсть позволяет кисю легко переживать холод и ветра в горах, а мускулистое телосложение делает их опасными соперниками даже для взрослых кабанов.

Японцы называют кисю преданными и храбрыми собаками, у которых имеется и сильно развитое чувство собственного достоинства. Такая собака не должна жить в конуре. Она должна быть рядом с человеком и понимать, что она помогает ему и выполняет свой долг, пусть даже помощь и будет заключаться в том, чтобы сопровождать хозяина во время похода в магазин.

Кисю великолепный охотник, способный самостоятельно ловить рыбу. Помимо этого, порода известна прекрасными пастушьими и охранными навыками.

В 1948 году порода кисю была названа в Японии национальным достоянием. С одной стороны, это помогло сохранить породу, с другой же, сделало сложным вывоз щенков. Именно поэтому за пределами Японии кисю встречаются нечасто. До 1945 года существовала пятнистая разновидность кисю, но теперь имеются только собаки светлого однотонного окраса.

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Характер кисю

Кисю — это собака среднего размера, но она намного сильнее, чем кажется. Это очень выносливая собака. Кисю не очень любит нежности и может выглядеть равнодушным. Не склонен к агрессивности. Дрессировка потребует от хозяина особого упорства, так как собаки эти горделивые, самоуверенные и высокомерные. Во время обучения окрики и наказания могут привести только к тому, что собака будет еще больше упорствовать в нежелании работать.

Кисю требует к себе уважительного отношения. Кисю — надежный охранник и защитник. В доме же он — ласковый питомец. Они очень редко лают, но все же содержать их в квартире не очень хорошо. Охотничьи корни кисю требуют физической активности. Этой породе нужно много бегать и играть. Выносливость кисю позволит ей быть спутником во время пробежек и даже велосипедных прогулок. Терпимо относится к детям, но не потерпит, чтобы ее тянули за уши или пытались выпрямить хвост. Кисю чрезвычайно привязывается к людям, и жить без постоянного контакта с ними ей будет тяжело.

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Уход за кисю

Кисю не требует специального ухода. От этой породы почти не исходит запах псины. Шерсть кисю рекомендуется один раз в неделю вычесывать. При жизни в квартире кисю будет линять почти постоянно, и тогда собаку нужно вычесывать каждый день. Кисю обязательно требуются значительные физические нагрузки и долгие прогулки.

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Кисю: история породы, характер, уход
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