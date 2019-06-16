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Автор Ирина Гусакова

Тайский риджбек: история породы, характер, уход

Зоосфера » Собаки print

Тайский риджбек — это очень древняя порода, которая с давних времен помогает человеку в охоте и охране его жилища. Это необычная, изящная и сильная собака, которую мало знают за пределами Юго-Восточной Азии.


Такая порода. Тайский риджбек

История породы

История тайского риджбека уходит к тем временам, когда древние люди стали приручать собаку. Предки риджбека происходят из Вьетнама и постепенно добрались до Таиланда и других стран Азии. Родиной современного тайского риджбека считаются восточные острова Таиланда и индонезийское побережье этой страны. Генетические исследования тайских риджбеков показывают, что изначально эти собаки непосредственно происходят от волков. Позднее человек отбирал наиболее послушных и покладистых представителей, таким образом формируя домашнюю собаку вообще и тайского риджбека в частности. У современного риджбека больше общего с австралийскими динго, чем с домашними собаками. Само слово риджбек обозначает полоску шерсти на спине собаки, растущую в обратном направлении, то есть от хвоста к голове.

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Риджбек считается великолепным охотником. Добычей его были косули, кабаны и куницы. Не боится риджбек вступить в схватку и со змеей. Помимо этого, порода хорошо выполняет охранную и защитную функцию. Несмотря на свою древнюю историю, только в 1989 году риджбек был признан азиатской кинологической ассоциацией, а в 1983 году был зарегистрирован международной кинологической федерацией FCI как порода номер 338.

Характер

Риджбек — спокойная, умная собака, которая не любит конфликтов и лишних волнений. Он мгновенно реагирует на любую опасность членам семьи, но в обычной обстановке никак не демонстрирует агрессивности. Игривая и любознательная, эта собака с удовольствием проводит время с детьми, но на других домашних животных может охотиться в угоду своим охотничьим инстинктам. Тайские риджбеки могут издавать нетипичные для собак звуки, подобные на слух невнятному бормотанию. Лает эта собака только в исключительных случаях. Ко всему новому риджбек относится подозрительно и будет долго изучать нового человека, прежде чем приблизится к нему.

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Уход

Это очень чистоплотная порода. Несмотря на свою короткую шерсть, она достаточно сильно линяет. Вычесывать собаку нужно достаточно часто. Особое внимание нужно уделять "риджу" — той самой растущей против основной шерсти полоске вдоль позвоночника, так как является излюбленным место для воспалений и паразитов. Риджбеку требуется теплое место, он очень плохо переносит холод. Терпеть не может воду и никогда не полезет в грязь. Поэтому мыть его нужно не чаще, чем раз в пару месяцев. В городских условиях, когда на улицах много людей, машин и собак, щенок тайского риджбека может пугаться и стараться спрятаться или как можно скорее вернуться домой. Для того, чтобы преодолеть это и получить охранника и защитника, хозяину придется терпением и упорством преодолеть страх риджбека перед всем новым и шумным. Будучи охотничьей породой, он требует продолжительных прогулок и физической активности.

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Фото превью: admiral.pp.ua

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Тайский риджбек: история породы, характер, уход
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