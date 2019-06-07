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Автор Ирина Гусакова

Собака бегает за своим хвостом: причины

Зоосфера » Собаки print

Собака часто начинает кружиться в попытке поймать свой хвост. Обычно это вызывает умиление и смех, тогда как в действительности такой аттракцион должен стать поводом для беспокойства. Давайте рассмотрим причины.


Собака постоянно смотрела в окно. Когда хозяйка поняла, почему, её охватили эмоции!

Подобное поведение может быть проявлением какой-либо проблемы. Заметив, что собака пытается поймать свой собственный хвост, нужно, прежде всего, осмотреть эту часть ее тела. Возможно, ваш питомец поранил хвост, посадил на него колючку или репейник или же на хвосте свалялась шерсть. В этом случае нужно принять все нужные меры, обработать ранку и выстричь шерсть. Также причиной могут быть блохи, и тогда собаку следует вымыть специальным шампунем. Если же никаких внешних повреждений и паразитов не замечено, то следует показать животное ветеринару.

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В некоторых случаях собака кружится не столько за своим хвостом, сколько пытается дотянуться до области под ним. Это может быть признаком зуда, а вызывать его могут инфекции, травмы или кишечные паразиты. Прежде всего, следует осмотреть анальную область собаки на предмет наличия травм, скатавшейся шерсти или колючек. При обнаружении шерсть выстригается, колючки удаляются, а ранки от них можно протереть антисептическим средством. Другой причиной может быть воспаление параанальных желез, точно определить которое может только специалист. В этом случае требуется проведение ветеринаром гигиенической процедуры по очищению желез. Также не будет лишним и сдать фекалии собаки для анализа на предмет наличия паразитов и при необходимости провести дегельминтизацию.

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Крутиться за своим хвостом способны и собаки, у которых он купирован. Причиной этого может быть ошибка при купировании, оставленный лишний позвонок или осколок, который может травмировать хвост. Причем проявиться это может через годы после самой процедуры купирования.

Другой причиной собачьего желания поймать собственный хвост может быть травма, вызванная падением или ударом. В случае подобных подозрений осмотрите хвост и прилегающие области в поисках воспаления или гематомы.

Также собака может крутиться за собственным хвостом по причине проблем с вестибулярной или опорно-двигательной системой. Тогда животное будет демонстрировать необычное поведение, в котором периоды вялости будут сменяться чрезмерной активностью. Также собака может прихрамывать, ее может тошнить. Истоком подобных нарушений могут быть нарушения в работе печени или гликемия. Последнее особенно характерно для маленьких собак, таких как болонки, чихуахуа или мопсы.

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Нередко хозяева думают, что собака гоняется за своим хвостом потому, что ей скучно и она намеревается таким образом развлечь себя. Проверить это очень легко — достаточно отвлечь питомца игрой с ним. Если собака не перестанет кружиться или продолжит ловить свой хвост, как только хозяин перестанет играть с ней — значит проблема серьезнее. Но в некоторых случаях животное действительно начинает бегать кругами только для того, чтобы привлечь к себе внимание хозяина. Если в ответ на подобное кружение собака получит одобрение, то будет делать это и впредь, только чтобы хозяин провел с ней немного времени.

Если подобное кружение сопровождается лаем, рычанием или воем, а также другими признаками страха или агрессии, то следует понять причину тревожности собаки. У высокоразвитых животных, таких как собаки, тоже могут быть неврозы. Нередко причина этого кроется в щенячьем времени, когда кто-либо, например, мог беспокоить собаку во время кормления. Теперь в схожей ситуации собака начинает кружиться и ловить свой хвост, чтобы забыть о стрессе. Животные очень часто волнуются перед или во время кормления, и следует обеспечить собаке минимальное уединение на время потребления пищи, чтобы она чувствовала себя спокойно.

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Фото превью: pet-mir.ru 

Темы собаки здоровье поведение ветеринары почему собаки бегают за своим хвостом
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Собака бегает за своим хвостом: причины
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