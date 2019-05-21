Американский керл: история породы, характер, уход

Многие заводчики долгое время считали, что у этой породы кошек есть физическое отклонение, своего рода уродство — так они воспринимали то, что у керлов загнуты ушки. Однако эти пушистые создания с милыми мордочками за долгие годы смогли доказать, что их внешность — не ошибка природы, а особенности породы. Сейчас американские керлы очень популярны, при этом они отличаются умом и общительностью. Кошки этой уникальной породы отличаются игривостью, они преданы хозяину, при этом их можно считать оптимистами.



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История породы американский керл

Кошка со странными ушами была обнаружена впервые в 1981 году в американском штате Калифорния. К дому Джо и Грэйс Ругас как-то подбежало такое создание, и семейная пара решила подкормить животное с улицы. Кошка покорила их сердца игривостью и необычным внешним видом, и тогда они решили приютить ее, сделав домашним питомцем. Кошке дали имя Суламифь (так звали возлюбленную царя Соломона). Чуть позже оставшаяся у американцев кошечка принесла потомство, причем у двоих из четырех котят уже на 10-ый день загнулись ушки. Суламифь теперь считают праматерью американских керлов. Позднее породой заинтересовались, вернее, появились мнения о странной мутации. Однако один британский генетик, изучив 81 помет керлов, сделал заключение: феномен загнутых ушек естественен для этой породы, поскольку за такую форму отвечает доминантный ген. Стандарт был утвержден в конце 80-х, причем существует две разновидности керлов — с длинной шерстью и с короткой. А вот окрас у этих кошек бывает разным. В России керлы появились в середине 90-ых.

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Характер американского керла

Керлы ориентированы на людей, для них важно взаимодействовать с хозяевами, играть с ним, они часто проявляют нежность, при этом не требовательны. Они любят, когда их ласкают. Керлы, любознательны, энергичны, темпераментны и ведут себя так, будто они еще не перестали быть котятами. Керлы не станут агрессивно себя вести по отношению к детям, скорее они втянут их в свои игры, дружелюбны к собакам, не против, если хозяева возьмут в дом еще одну кошечку им в товарищи. Керлы имеют мелодичный голос. Если они лишены внимания, то могут заскучать, тем более если хозяева подолгу отсутствуют дома.

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Уход

У кошек с длинной шерсткой имеется подшерсток, поэтому таких красавиц надо расчесывать пару раз в неделю, чтобы снять отмершую шерсть. Короткошерстных представителей породы расчесывают только раз в несколько недель. Хвост лучше не трогать, поскольку волоски на нем выдергиваются легко, а вот отрастают потом долго. У керлов нет генетических болезней, они отличаются отменным здоровьем. Ген, который приводит к такой форме ушей, никак не сказывается на физическом состоянии кошек. Купать питомицу надо по мере надобности, если делать процедуру часто, то шерсть лишится своего защитного слоя. Чтобы устранить незначительные загрязнения, лучше использовать сухой шампунь.

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Фото превью: porodakoshki. ru