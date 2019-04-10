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Автор Елизавета Масленникова

Что нужно для содержания декоративного кролика

Зоосфера » Экзотика

В последнее время в нашей стране стало модно заводить домашних декоративных кроликов. Но прежде чем поддаться влиянию моды, прочитайте нашу статью о содержании кроликов в домашних условиях. Ведь недаром Антуан де Сент-Экзюпери сказал: "Мы в ответе за тех, кого приручили".

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Породы декоративных кроликов

Самая популярная порода — это вислоухий баран. Из названия понятно, что выделяются они длинными висячими ушами. Вторая по популярности порода — это рекс. У них очень мягкая, плюшевая шерстка и стоячие ушки. Третья разновидность — это ангорский кролик. Их шерсть может достигать 20 сантиметров в длину, и из нее как раз-таки получают ту самую ангорскую шерсть. Четвертая порода называется короткошерстный карлик. Они маленькие, с блестящей, мягкой шерсткой и короткими стоячими ушками.

Что же общего среди декоративных кроликов? Они живут от пяти до 12 лет, в зависимости от породы. Они не шумные по сравнению с другими популярными домашними питомцами. Также кролики не вредят мебели, но провода лучше спрятать, погрызть они любят.

Что нужно для комфортной жизни крольчат

Если с породой вы определились, то можете смело переходить к подготовке появления нового питомца в доме.

Запомните, сначала покупается клетка и дополнения к ней, а потом только кролик! Что это за дополнения? А это поилка, колесо (кролики любят бегать), лоток, игрушки (всевозможные маленькие шарики).

Клетку необходимо сразу преобретать большую, так как кролики быстро растут. Стандартный размер — один метр.

Комфортной температурой является плюс 18-20 градусов, а относительная влажность воздуха — 50 процентов.

Не ставьте вольер на открытое солнце, так как кролики очень чувствительны.

В "доме" кролика необходимо сделать настил (сено) толщиной примерно от трех до пяти сантиметров. Замену нужно производить раз в две недели (кролики чистоплотны).

Лоток нужно вычищать ежедневно.

Плотно все закрепите. Если будет что-то отходить, то домашний питомец начнет это грызть.

Дно в вольере не должно быть скользким. Решетчатое дно категорически не подходит, так как лапки будут проваливаться.

Кролики чувствительны и могут простудиться от любого сквозняка. Нельзя ставить клетку около кондиционеров и батарей.

Питаются кролики сеном, кормом и водой. Из добавок — зелень, фрукты, овощи. Летом не нужно полностью менять сено на свежие травы.

Декоративные кролики трусливы, и поэтому держите их на руках крепко, так как они могут выпрыгнуть и навредить себе. Кролик может погибнуть, если спрыгнет с определенной высоты.

Категорически запрещается заводить крольчонка, если у вас есть маленькие дети. Они могут хватать его за уши, дергать за шерстку, и это может привести к стрессу у питомца (кролики начинают часто болеть).

Кролику необходимы прогулки и игры, он должен быть подвижным. Важно не отпускать его на прогулку без присмотра (он может сгрызть что-нибудь опасное для его здоровья).

Насчет прививок есть две точки зрения: первая — нужно ставить, если даже кролик не выходит гулять на улицу; вторая — нет необходимости их ставить, если кролик живет дома и не выходит на улицу. Решение о прививке принимать вам.

Если после прочтения нашей статьи вы все так же уверены в своем решении завести кролика, то вот вам шесть советов для грамотной покупки.

1. Декоративного кролика лучше покупать у заводчиков или в питомнике, но не в магазине (зачастую там не следят за животным, и нет стопроцентной гарантии, что вы купите здорового зверька).

2. Узнайте возраст кролика, не стоит покупать крольчонка если ему нет полутора месяцев.

3. Обратите внимание на шерсть, она должна быть блестящей, без проплешин, колтунов и т. д.

4. На коже кролика не должно быть пятен, покраснений и различных наростов.

5. Кролик должен быть средних размеров, активный, бодрый.

6. Во время покупки узнайте об условиях содержания вашего декоративного кролика (чем его кормили, к чему он приучен и т. д.).

Удачи вам и вашему любимцу!

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