Витамины для котят: как и какие давать

Как и любому животному, котенку для того, чтобы вырасти красивым и сильным на радость хозяевам, требуется полноценное сбалансированное питание. Пища котенка обязательно должна содержать все необходимые витамины и минеральные вещества. Если их будет недостаточно, то котенок может вырасти слабым, рахитичным, с различными нарушениями в функционировании внутренних органов, с авитаминозом или гиповитаминозом.

Самостоятельно организм котенка вырабатывать витамины не в состоянии. Для нормального роста и развития он должен получать их извне вместе с кормом. При этом количество этих веществ, необходимых маленькому мурлыке, в действительности крайне незначительно.

Витамины участвуют в метаболизме кошки в составе ферментов и служат для регуляции различных процессов кошачьего тела.

Основные признаки нехватки витаминов:

— вялое и слабое состояние животного;

— малый вес;

— недостаточный рост и развитие для своего возраста;

— тусклая шерсть;

— общая болезненность котенка;

— потеря упругости кожей.

Функции витаминов можно разделить следующим образом.

А — зрение, состояние кожи и волос.

Д — влияет на процессы формирования костей. Недостаточное количество этого витамина является причиной рахита.

Е — антиоксидантные свойства, функция размножения.

К — процессы кроветворения и нормальная свертываемость крови.

Витамины группы В отвечают за происходящие в клетках процессы. Их недостаток сделает котенка вялым и подавленным.

Витаминные препараты бывают трех типов. Это, прежде всего, витаминно-минеральные комплексы, которые производятся как в форме таблеток, так и в жидком и порошковом виде. Второй тип препаратов — витамины, которые одновременно являются лакомствами для кошек. Чаще всего они производятся в виде подушечек. И третий тип — это пищевые добавки, которые нужно добавлять в пищу котенка.

Витамины могут быть узкого и общего действия. Имеются средства, предназначенные для какой-то особой цели, как, например, укрепление костей или улучшение состояния шерсти. Витамины общего действия оказывают менее точный эффект, зато на весь организм.

Витамины можно "поставлять" котятам в чистом виде, добавлять в пищу или растворять в воде (удобнее, если в виде капель). Если ветеринар не давал специфических рекомендаций, то давать витамины нужно согласно инструкции. Нужно также следить за тем, чтобы у котенка не возникло аллергии.

Препараты с высоким содержанием витаминов следует давать только по рекомендации ветеринара, так как переизбыток витаминов не менее опасен, чем их недостаток.

Котята британской породы должны получать витамины с высоким содержанием кальция, так как у этой породы более крупные кости и им нужно больше кальция. А вот котятам шотландской вислоухой кошки не следует давать содержащие много кальция средства, чтобы не затвердели ушные хрящи.

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