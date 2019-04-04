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Автор Ирина Гусакова

Миниатюрные кошки для малогабаритных квартир

Зоосфера » Кошки

Кошку все считают маленьким животным. Так и есть, если не рассматривать крупные породы кошек, к которым прежде всего относятся рэгдолл, рагамаффин и мейн-кун. Обычная кошка имеет вес в диапазоне примерно от четырех до восьми килограммов. Но есть среди пород кошек и такие, которые весят намного меньше. Эти миниатюрные кошки великолепно подходят для маленьких квартир.

Миниатюрные кошки для малогабаритных квартир. карл

Карликовый бобтейл

Эта порода также называется скиф-тай-дон. Во взрослом возрасте эти короткохвостые кошки имеют размеры четырехмесячного котенка обычной кошки. Выведены в Ростове-на-Дону. Впервые официально были представлены в 1988 году. Взрослая кошка этой породы весит самое большее два с небольшим килограмма. Среди особенностей скифов — стремление делать запасы по всей квартире.

Миниатюрные кошки для малогабаритных квартир. корниш

Корниш-рекс

У этих кошек короткая волнистая шерсть невероятной мягкости, а внешний вид их умиляет и восхищает красотой. Корниши почти не линяют и могут быть вариантом для тех, кто хочет завести кошку, но не может сделать этого из-за аллергии. Корниш-рекс очень любит играть и полон энергии. Вес корниша может достигать четырех с половиной килограммов, но чаще всего их вес не превышает двух-трех.

Миниатюрные кошки для малогабаритных квартир. перс

Персидская кошка

Эти кошки считаются достаточно большими. В среднем их вес от трех с половиной до четырех килограммов, но известны и крупные персидские коты весом в пять с половиной килограммов. Персидские кошки нежные, изящные, горделивые животные. Они обожают сидеть на коленях у хозяев или лежать с ними во время просмотра любимого сериала. Единственное затруднение — им необходим регулярный уход за шерстью.

Миниатюрные кошки для малогабаритных квартир. корат

Корат

Эта порода кошек считается одной из самых старых. Происходит она из северного Таиланда, с плато Корат. О голубых местных кошках содержатся сведения в "Кошачьей книге стихов", написанной примерно в XIV веке. Корат весит от трех до пяти килограммов. Это мускулистая, сильная и игривая кошка. Известно, что корат невероятно ревнив и не очень подходит в качестве любимца для маленьких детей.

Миниатюрные кошки для малогабаритных квартир. сингапура

Сингапура

Свое происхождение эта порода ведет от бездомных кошек, обитавших в Сингапуре. Самый крупный кот этой породы будет весить менее трех килограммов. Мускулистая, с гладкой короткой шерстью, эта порода, официально представленная в 1976 году, является невероятно редкой.

Миниатюрные кошки для малогабаритных квартир. яван

Яванская кошка

Вес этой породы может существенно отличаться от одной особи к другой. Самые маленькие представители весят два с половиной килограмма, самые крупные — пять. Это очень общительная и говорливая кошка, у которой есть множество разных "мяу" для того, чтобы привлечь внимание человека. Яванские кошки очень умные и легко поддаются дрессировке.

Миниатюрные кошки для малогабаритных квартир. минскин

Минскин и скукум

Минскин — это искусственно выведенная порода миниатюрных кошек, была получена путем скрещивания манчкина и сфинкса. Ее шерстка на ощупь подобна кашемиру. Манчкин стал также одним из родоначальников схожей породы маленьких кошек-скукум. У скукума роскошный хвост, курчавая шерстка и крошечные размеры.

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