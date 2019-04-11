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Автор Ирина Гусакова

Перуанская орхидея инков: история породы, характер, уход

Зоосфера » Собаки

Порода собак, носящая красивое и странное название перуанская орхидея инков, является редкостью даже для профессиональных кинологов. Эта собака имеет экзотическую внешность. Она почти лишена шерсти, за исключением хохолка на голове.

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Но при этом будет ошибкой рекомендовать ее, как это часто делают, страдающим от аллергии людям. Причина аллергии кроется не в шерсти собаки, а в ее коже. Те, кто подвластен аллергии, будут так же чихать и вытирать слезы в присутствии перуанской собаки, как и рядом с кавказской овчаркой.

История породы перуанская орхидея инков

Предки современной перуанской собаки, лишенные шерсти псы, были известны инкам за многие века до нашей эры. Впрочем, порода делится на две разновидности, и одна из них все же имеет шерсть.

Лысая разновидность может иметь немного шерсти на голове, лапах и хвосте. Тип собак, не имевших шерсть, служил для перуанцев домашней собакой, а вторая разновидность была охотничьей.

Перуанские индейцы были превосходными охотниками и знали, как выбрать пригодных для помощи на охоте собак. Помимо этого, считалось, что голая разновидность имеет лечебные и почти волшебные свойства. Инки верили, что эти собаки могут помочь в избавлении от болей в желудке и смягчать приступы астмы.

В Европе о голой перуанской собаке узнали благодаря испанским конкистадорам. Но и поныне эта порода считается крайне редкой, и немногие специалисты видели такую собаку воочию.

В наши дни эта редкая собака считается национальным достоянием Перу. Вывоз этой породы в другие страны чрезвычайно ограничен. Заводчики по всему миру стремятся разводить перуанских собак и даже создавать новые ее разновидности, но успех пока незначителен.

Среди особенностей собаки особо стоит выделить следующие. Она способна потеть всем телом, подобно человеку. Наиболее активна эта порода в ночное время.

Характер перуанской орхидеи инков

Эта порода очень зависит от человека и предпочитает проводить с ним все свое время. Разные особи перуанской собаки могут обладать различным характером, что затрудняет описание особенностей поведения породы в целом.

В отличие от других пород, перуанская собака не будет неистово демонстрировать свои чувства к человеку. Самое большее, чего можно ожидать от нее, — это приветственный лай. Перуанка очень спокойная, уравновешенная и терпеливая.

При дрессировке этой собаки не рекомендуется использовать наказание, которое может полностью отвратить ее от того, чему хозяин пытается научить. Она намного легче обучается, если дрессировка превратится в игру и в ней будет присутствовать только вкусное вознаграждение.

Уход за перуанской орхидеей инков

Перуанская орхидея инков требует особого ухода. Будучи ночным животным, она нуждается в прогулках, совершаемых поздним вечером. Совершенно не терпит грубости.

Ее нежная кожа также нуждается в постоянном внимании и уходе. Для того, чтобы собака не замерзла зимой, понадобится теплый костюмчик. Летом кожу придется мазать солнцезащитным кремом, чтобы она не сгорела на солнце. После мытья кожу перуанской собаки требуется смазывать увлажняющим маслом.

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Перуанская орхидея инков: история породы, характер, уход
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