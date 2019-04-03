Ошибки в кормлении собаки

Первый закон опытного собаковода гласит, что здоровая собака — это голодная собака. Конечно, это не значит, что вы должны морить голодом питомца, но и перекармливать его не стоит.

Дело в том, что вина за многие болезни сердца печени и почек, лежит на самих хозяевах. Чрезмерная жалость и "бабушкина любовь" делают из собак настоящих поросят. А как известно, хорошо откормленных свиней пускают под нож.

Взрослые собаки питаются совсем не так, как щенки. Если щенку для развития требовалось много белка, то у взрослой собаки потребности в белке меньше. Если собака очень активна, то и калорийность пищи должна быть выше, чем у собаки, которая предпочитает степенные прогулки.

Самая страшная ошибка хозяев — это когда миска для еды, постоянно пополняется кормом. Ужасно, если у собаки есть доступ к еде 24 часа в сутки. Мало того, что само по себе перекармливание ведет к болезням, но и корм, находящийся в миске долгое время, может испортиться. Важно соблюдать четкий график кормления. Собака должна питаться один или два раза в день. Все остальное время миска должна быть пуста.

Очень важно чтобы кормление собаки было однообразно. Любой резкий переход на новый корм или резкое введение в рацион нового продукта чреваты проблемами с пищеварением. Любой резкий переход может вызвать серьезную аллергию. Вводить в рацион собаки новые продукты нужно очень осторожно и понемножку. Важно точно знать, что от этого продукта нет аллергических реакций.

Конечно, лучше всего кормить собаку специальными кормами, но коль вы решите кормить животное натуральной пищей, то надо помнить, что важно разнообразие. Неправильно кормить животное только одним видом мяса. Тем более, не верно то, что многие кормят исключительно субпродуктами. Важно знать, что доля субпродуктов в общем рационе животного, должна составлять не более десяти процентов.

Еще одна ошибка собаководов заключается в кормлении костями. Не стоит считать, что вы радуете собаку сахарной косточкой. Во-первых, собака не наедается костями. Во-вторых, если собака очень голодна, то она набивает желудок мелкими кусочками костей, а это иногда смертельно опасно. Иногда можно побаловать питомца хорошей мясной косточкой, но как только мясо будет обглодано, кость надо отобрать. Кости сами по себе не несут никакой пользы животному, а вот проблем от них может быть множество.

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