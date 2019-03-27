Дикие животные дома: оригинальность во вред

В одной из парижских квартир представитель правоохранительных органов обнаружил львенка. Животное находилось на кровати, а владелец, молодой мужчина, пытался спрятаться в шкаф. Ему выдвинули обвинения в незаконной торговле животными.

Удивительно, но это не единственный случай. В европейских странах частенько встречаются случаи, когда дома незаконно содержатся дикие животные. В прошлом году полиция во Париже нашла истощенного львенка, а в Нидерландах и вовсе в поле нашли клетку с маленьким львенком.

Как эти животные оказываются в Европе? У специалистов есть предположение, что дикие животные были рождены в неволе в Европе и, скорее всего, принадлежали физическим лицам, которые имеют отношение к нелегальному цирку или зоопарку. У представителей закона такая же версия.

Интересно, что ввезти дикое животное в страну довольно сложно, потому что полиция знает все уловки таких преступников. Ричард Томас, представитель службы мониторинга торговли дикой природой Traffic, тоже согласен с предположением, что львята были рождены уже в неволе, но он также не исключает, что все же нашлась уловка и их привезли в Европу.

Но для кого предназначены дикие звери? Не удивительно, что именно состоятельные люди являются постоянными покупателями "дикого" товара. В первую очередь они не хотят быть как все, поэтому собачки и кошечки им надоели. А второе — людьми движет желание нарушить закон и заполучить запрещенное. Например, вышеуказанного владельца львенка, который прятался в шкафу, оштрафовали на кругленькую сумму — десять тысяч евро.

Но не только причина наживы движет людьми, также они покупают диких животных по незнанию. Человек смотрит на львенка и видит красивое и экзотическое животное. А в голове крайне редко пробегает мысль о том, что в первую очередь львенок — это хищник, который требует должного ухода и питания.

Лев — это хищник! Например, собаки на протяжении долгого времени считаются домашними животными, а львы нет. Поступки дикого животного непредсказуемы, особенно если животное не поддавалось специальной дрессировке, лев может стать неуправляем. Было большое количество случаев, когда лев убегал от владельцев. В этом случае животное просто теряется и испугано, поэтому высока вероятность, что лев нанесет серьезный вред окружающим.

Дикое животное сложно содержать в домашних условиях. Люди, которые пытаются создать частные зоопарки, поначалу не могут представить, насколько сложно и дорого содержать дикое животное. Важно учитывать все: ежедневный уход, питание, а также лечение, — все это довольно дорого.

Как правило, после того, как львенок вырастает в большого льва, владельцы испытывают шок, особенно если животное никто не дрессировал и оно начинает вести себя очень агрессивно. В результате горе-владельцы отправляют своих "домашних" зверей в специальные организации по охране природы. К сожалению, таких адекватных людей крайне мало. В основном, боясь ответственности за нарушение закона, люди выпускают диких животных "на волю" или же перепродают.

Кстати, в первую очередь, после того, как дикое животное обнаружено в домовладениях очередного любителя экзотики, проверяется состояние здоровья зверя. От этого зависит, какую опасность животное представляет для окружающих. А после проверки экзотическое животное помещают в заповедник или зоопарк.

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