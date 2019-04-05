Прогулка с собакой: опасностей все больше

Как только на улице начинается весенняя оттепель, хозяева питомцев облегченно вздыхают. Казалось бы, начинается беззаботная пора. Не надо будет кутать собаку, торопиться домой в сильный мороз, чтобы животное не застудилось и не отморозило лапы. Но фишка в том, что с наступлением тепла опасностей прибавится. И поэтому не стоит расслабляться, а стоит хорошенько все продумать и подготовиться.

Нередко парковые зоны обрабатывают различными химикатами. Это делается для защиты деревьев от вредных насекомых. Соответственно, прогулка с собакой в таких местах может быть довольно вредной. Собаки едят траву и грызут палки. Нужно стараться не выгуливать собаку в таких местах или внимательно за ней следить.

С наступлением тепла собаку может атаковать множество насекомых. Клещи, блохи, осы, пчелы и комары опасны для животного так же, как для человека. Для снятия клещей нужно иметь клещесниматель или хотя бы пинцет. Животное нужно регулярно обрабатывать противоблошиными средствами. Собака часто гоняется за пчелами, укус пчелы может вызвать серьезную аллергическую реакцию. Поэтому нужно стараться не допускать контакта собаки с жалящими насекомыми.

Летом собака сильно подвержена перегреву. Удар может наступить очень быстро. Собаки с темной шерстью греются сильнее. Гулять в сильную жару стоит утром или вечером. Не стоит забывать, что прогулка по горячему асфальту может привести к ожогам лап. Старайтесь гулять в тени и сильно не гоняйте собаку. В наличии всегда должна быть вода.

Не стоит забывать, что оставленная дома собака вполне может получить тепловой удар. Поэтому если собака остается дома, нужно закрыть шторами окна и оставить открытой форточку. Обязательно должен быть свободный доступ к воде.

Ни в коем случае не оставляйте питомца в машине. На сильной жаре даже с приоткрытым окном собака получает тепловой удар в течение десяти минут.

Лето — время пикников. Для собаки выезд на природу — целое приключение. И пока хозяева заняты шашлыком, животное предоставлено само себе. Нередко собака убегает и теряется. Часто пес может стащить вредную еду или пострадать от костра. Внимательно следите за животным на выездах за город.

Лето — прекрасная пора. Собака может от души насладиться свободой. А вы должны обеспечить безопасность этого счастливого для питомца периода.

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