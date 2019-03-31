Как подготовить малыша к встрече с домашним питомцем

Ну вот и пришел день, когда ребенок взял верх над вами и вы согласились взять в дом нового члена семьи. Как говорят исследования, примерно девять из десяти детей просят приобрести в дом различных животных. Конечно, хорошо, если ребенок будет расти рядом с другим живым существом, но тут есть масса факторов, о которых нужно хорошо подумать.

Нужно сказать, что жизнь и общение с животным значительно раньше помогают малышу узнать, что такое дружба и привязанность. Ребенок познает понятие ответственности и дисциплины. Наблюдая за животным, ребенок может перенять некоторые качества, такие как забота и нежность. Повторяя некоторые повадки, малыш осознает себя человеком и благодаря этому быстрее обретает чувство личности.

Конечно, если ребенок маленький, то круг животных, которых стоит рассматривать для дома, сильно сужается. Не стоит рассматривать кошек и собак бойцовских пород. Для малыша не будет интересна птица в клетке или аквариум. Лучше всего, это различные грызуны или собаки маленьких и средних пород. Кстати, овчарки, ризеншнауцеры и лабрадоры могут быть очень хорошими нянями. Обычно эти крупные собаки хорошо ладят с маленькими детьми.

Следует отметить, как бы ребенок ни обещал ухаживать и гулять с новым другом, основные хлопоты все равно лягут на взрослого.

Перед тем, как привести животное, нужно подготовить ребенка. Для начала расскажите о том, кто скоро поселится у вас. Объясните, что это не игрушка, а такое же живое существо, как и ваш малыш. Объясните, что ему может быть больно и оно тоже хочет отдыхать. И объясните, что именно не нужно делать с животным.

Возьмите ребенка с собой за покупками инвентаря для будущего питомца. Пусть ребенок участвует в обустройстве места для питомца. Позвольте ребенку участвовать в обсуждении будущих изменений в семье.

Когда животное окажется дома, то сразу покажите, как нужно с ним общаться. Как гладить, играть и разговаривать. Научите, что именно причиняет животному боль. И объясните, что покой питомца — это святое и беспокоить его во время сна нельзя.

Научите ребенка простым навыкам ухода. Например, наливать или менять воду, очищать лоток или подсыпать корм. Обязательно привлекайте ребенка к прогулкам. Ребенок должен четко понимать, что это обязательная процедура, которую ни в коем случае нельзя пропустить.

Ну и самое важное — приучайте ребенка к гигиене. После любого взаимодействия с животным надо помыть руки. Не тянуть в рот собачки игрушки и мыть свои, если собака их облизала. После того, как вы искупаете животное, позвольте ребенку его вытереть или просушить феном. Позвольте ребенку самому поухаживать за животным, но под вашим наблюдением.

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