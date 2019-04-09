Босерон: история породы, характер, уход

Для того, чтобы описать эту породу, достаточно сказать, что ее часто путают с метисами доберманов или ротвейлеров. Босерон выглядит как помесь овчарки с какой-либо из этих пород. Он и является овчаркой, пастушьей собакой родом из Франции. Это послушная, сильная и умная собака, которая незаслуженно оказалась в тени своей коллеги из Германии.
Первые сведения о босеронах относятся к XVI веку. По одной версии, босерон происходит от древних торфяных собак. По другой — он потомок одомашненных волков. Как бы то ни было, к изначальному формированию породы человек приложил мало усилий.
Сильные и выносливые, босероны использовались не только как пастухи, но и как спутники на охоте, причем брали их, и когда шли на таких зверей, как кабан или медведь. Часто применялись они и в качестве охранных собак.
Как порода босерон был признан только в XIX веке. Но и в наши дни босерона редко можно встретить за пределами Франции.
У босеронов характер служебной собаки. Они серьезные, упорные, уверенные в себе. Временами могут продемонстрировать и независимость, но только до того момента, пока хозяин не проявит недовольство.
Эта порода не боится холодов или сырости, обожает долгие прогулки, отличается выносливостью и смелостью. Пытливый ум босерона может как забавлять, так и причинять некоторые неудобства. К чужакам босерон недоверчив. С хозяевами ласков, с детьми — терпелив. Злобным и агрессивным он становится только при наличии угрозы для хозяев или для него самого. Великолепный и послушный защитник и сторож.
Будучи пастушьей собакой, склонен стремиться к лидерству. Если хозяин не сможет установить свой авторитет, то существование с босероном может стать проблематичным, собака перестанет слушаться команд и будет способна проявить агрессию.
Хозяин босерона должен всегда быть готовым продемонстрировать силу и уверенность в обращении с животным во время его дрессировки. При соблюдении этих условий собака станет для него надежным компаньоном и бесстрашным защитником. Проблемы с другими животными могут также возникнуть на почве желания босерона быть лидером. То же относится и к детям. В случаях особо грубого обращения со стороны детей босерон может проявить агрессию. В семье, куда берут босерона, дети должны знать пределы того, что допустимо в общении с собакой.
Как и любая другая овчарка, босерон неприхотлив. Он достаточно крупный, и в маленькой квартире держать его будет проблематично. Босерону каждый день нужны длительные прогулки с физической нагрузкой.
Шерсть овчарки требуется время от времени вычесывать. Мыть не чаще двух раз в месяц, но лучше всего — по необходимости. Также важно не допускать, чтобы по уголкам глаз собаки скапливалась грязь, ее надо удалять ватным тампоном.
Читайте также:
Фараонова собака: история породы, характер и уход...
Американская акита: история породы, характер, уход...
Собаки, которым не место в квартире
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Вашингтон все еще надеется, что Турция откажется от покупки С-400, ведь это «подрывает» основы НАТО». "Пряник" не помогает, применят ли США "кнут" ?