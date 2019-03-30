Мастино неаполетано: история породы, характер, уход

Мастино неаполитано — это крупная, впечатляющая размерами собака, самим своим видом настраивающая на серьезное к ней отношение. Суровый вид могучего пса подразумевает нечто злобное и с трудом контролируемое. Но в действительности это послушная и чрезвычайно добродушная к детям и членам семьи собака, являющаяся при этом великолепным сторожем и охранником.

История породы мастино неаполитано

Мастино наполетано, порода также известна как неаполитанский мастиф, ведет свою родословную из Древнего Рима. Утверждают, что эта порода является потомком собак, которых выпускали для гладиаторских боев.

Но есть и другая версия, согласно которой эта порода происходит из Азии и предками ее являются тибетские сторожевые собаки. В Италию собаки попали с финикийцами и после многих скрещиваний, в том числе с итальянским молоссом, стали постепенно приобретать схожий с современным вид.

Также имеются утверждения, что в Италию собаки были привезены Павлом Эмилем Македонским, доставившим в 168 году до нашей эры сто боевых псов для своего триумфального шествия. От Плиния известно, что пару собак, схожих по описанию, подарили Александру Македонскому в Индии.

Имеются похожие на мастино древние изображения собак, которые находят в Персии и Ниневии. Лукреций в I веке до нашей эры описывал собак, также выглядящих подобно молоссам.

Центром развития породы на многие годы стал Неаполь, почему она и получила свое название.

Неаполитанский мастиф — это боевой пес, бойцовая собака со всеми присущими таким породам особенностями. В домашних условиях это добрейшее семейное животное, чрезвычайно терпеливое и ласковое в обращении с детьми. Мастино — бесстрашные защитники и охранники и при своей кажущейся неповоротливости являются очень быстрыми и ловкими собаками.

Современный стандарт мастино неаполитано возник в 1897 году благодаря профессору Тецце из Неаполя. В 1946 году прошла первая выставка, в которой участвовали эти собаки. Здесь они попали на глаза Пьеро Сканциани. Он купил самку и самца и занялся разведением породы. В наши дни Сканциани считают "отцом" мастино неаполитано.

Характер мастино неаполитано

Для того, чтобы справиться с мастино неаполитано, не потребуется особой физической силы. Собака достаточно легко дрессируется и отличается покладистым характером. Достаточно простого упорства в дрессировке, создания авторитета хозяина у собаки, и тогда этот грозный пес будет слушаться первого же вашего слова и прижимать уши, если хозяин повысит голос.

Мастино превосходны в роли сторожей и охранников. Очень подозрительно относятся к чужим людям, даже если видят их не первый раз. Собаки этой породы очень привязываются к хозяевам, и даже их отсутствие на короткий срок превращается для них в трагедию.

Мастино отличает спокойный, уравновешенный и сдержанный характер. Мастино не начинает драку, проявляя свою силу только в случае непосредственной опасности для хозяев или себя. Собаки этой породы редко лают. В их арсенале угрожающее рычание. Как и все бойцовые породы, мастино не отступает, пока враг не будет повержен или пока хозяин не даст соответствующую команду.

Мастино очень зависимы от хозяина и души в нем не чают. Они способны многие часы провести просто поблизости от хозяина. С мастино можно спокойно оставлять детей. Уравновешенный и спокойный нрав собаки позволяет ей терпеть многое из того, что делают дети с животными и на что может обозлиться пес другой породы.

Уход за мастино неаполитано

Мастино не следует часто купать, мыть только при необходимости. Будучи тяжелой собакой, эта порода склонна к заболеваниям суставов, таким как дисплозия тазобедренного сустава. Для мастино характерно повышенное слюновыделение. При еде и питье собака неаккуратна — все разлетается вокруг, поэтому миски должны стоять на легко моющейся поверхности.

Для сна и отдыха у собаки должна быть мягкая подстилка. Ложась на пол, собака может ударяться о него локтями, отчего возникает поражение суставов. Конечно же, держать такую собаку в квартире очень сложно. Ей требуется много места, а также нужны продолжительные прогулки с физическими упражнениями.

Источник фото: dogcentr.ru

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