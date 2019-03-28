Сколько воды нужно собаке

Вода является важнейшим веществом необходимым для нормальной жизнедеятельности собаки. Но нормы ее потребления могут сильно отличатся в зависимости от породы и возраста животного. Также на потребление воды влияет состав корма и климат.

Почему собака мало пьет?

Снижение или просто малое потребление жидкости не всегда является признаком заболевания. Часто собака получает достаточно жидкости из корма. Много воды во фруктах и овощах. К тому же влажный корм содержит 70 процентов воды. Часто потребление воды снижается во время перехода с сухого на влажный корм. К тому же старые собаки потребляют меньше воды.

Важным фактором является качество воды. В теплую погоду, вода быстро портится, поэтому воду нужно как можно чаще менять.

Почему собака много пьет?

Причиной обильного питья может быть кормление сухим кормом. Для его переваривания собаке требуется столько же воды, сколько весит и сам корм. Любопытно, но кипяченая вода плохо утоляет собачью жажду, и собака может много пить.

Значительно больше пьют кормящие суки и щенки. Также увеличивается потребление воды собакой у которой проходит течка. Сильная жара и активность собаки, могут сильно увеличить потребление воды. Важно всегда иметь с собой воду во время прогулок в сильную жару. Собаки очень подвержены тепловому удару.

Если собака начинает употреблять воды больше чем 100 миллилитров на один килограмм своего веса — это повод обратится к ветеринару.

Норма воды для собаки

Вада должна всегда быть свежей и доступной собаке. В зависимости от климатических условий норма может меняться. В среднем она составляет 30-50 миллилитров на один килограмм веса собаки. Но, например, для щенков этот показатель выше.

Обезвоживание у собаки может наступить быстро. Чтобы определить признаки обезвоживания, нужно подтянуть кожу собаки в районе лопаток и отпустить. Если кожа быстро вернулась в нормальное положение, значит, обезвоживания нет. Если остается сморщенной и медленно распрямляется, то надо бить тревогу.

Если все-таки наступило легкое обезвоживание без рвоты, то маленькой собаке нужно давать по две чайных ложки воды каждые десять минут, а большим по две столовых ложки. Сразу давать много воды нельзя иначе может начаться сильная рвота.

Питье из водоемов

Особых опасений от того, что собака пьет из озера или реки, нет. Но в небольших стоячих водоемах или лужах может быть большая концентрация болезнетворных микроорганизмов. Поэтому будет лучше, если собака все-таки будет пить чистую воду.

Источник фото: dogipedia.ru

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