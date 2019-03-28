Сколько воды нужно собаке

Вода является важнейшим веществом необходимым для нормальной жизнедеятельности собаки. Но нормы ее потребления могут сильно отличатся в зависимости от породы и возраста животного. Также на потребление воды влияет состав корма и климат.
Снижение или просто малое потребление жидкости не всегда является признаком заболевания. Часто собака получает достаточно жидкости из корма. Много воды во фруктах и овощах. К тому же влажный корм содержит 70 процентов воды. Часто потребление воды снижается во время перехода с сухого на влажный корм. К тому же старые собаки потребляют меньше воды.
Важным фактором является качество воды. В теплую погоду, вода быстро портится, поэтому воду нужно как можно чаще менять.
Причиной обильного питья может быть кормление сухим кормом. Для его переваривания собаке требуется столько же воды, сколько весит и сам корм. Любопытно, но кипяченая вода плохо утоляет собачью жажду, и собака может много пить.
Значительно больше пьют кормящие суки и щенки. Также увеличивается потребление воды собакой у которой проходит течка. Сильная жара и активность собаки, могут сильно увеличить потребление воды. Важно всегда иметь с собой воду во время прогулок в сильную жару. Собаки очень подвержены тепловому удару.
Если собака начинает употреблять воды больше чем 100 миллилитров на один килограмм своего веса — это повод обратится к ветеринару.
Вада должна всегда быть свежей и доступной собаке. В зависимости от климатических условий норма может меняться. В среднем она составляет 30-50 миллилитров на один килограмм веса собаки. Но, например, для щенков этот показатель выше.
Обезвоживание у собаки может наступить быстро. Чтобы определить признаки обезвоживания, нужно подтянуть кожу собаки в районе лопаток и отпустить. Если кожа быстро вернулась в нормальное положение, значит, обезвоживания нет. Если остается сморщенной и медленно распрямляется, то надо бить тревогу.
Если все-таки наступило легкое обезвоживание без рвоты, то маленькой собаке нужно давать по две чайных ложки воды каждые десять минут, а большим по две столовых ложки. Сразу давать много воды нельзя иначе может начаться сильная рвота.
Особых опасений от того, что собака пьет из озера или реки, нет. Но в небольших стоячих водоемах или лужах может быть большая концентрация болезнетворных микроорганизмов. Поэтому будет лучше, если собака все-таки будет пить чистую воду.
Источник фото: dogipedia.ru
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