Как отучить собаку портить вещи

В Сети можно найти видеоролики, где пришедшие с работы хозяева, находят полностью разрушенную квартиру. И виноваты в этом не ураган или военные действия, а милейшего вида лабрадор.

Чтобы такое стихийное бедствие прошло мимо вас, рассмотрим причины и действия по предотвращению.

Основной причиной такого поведения является скука. Собака, которая скучает, — это страшная сила. Когда она входит в раж, не остается ничего. И чтобы этого не случилось, животное надо занять. У собаки должны быть игрушки, причем они должны быть очень разными и решать разные задачи. Нужно иметь игрушки для совместной игры, интерактивные и логические.

Обязательно покупайте игрушки в зоомагазине. Игрушки для собак специально разработаны для того, чтобы привлекать животное. Такие игрушки в своем составе содержат костную муку и древесную стружку, а это очень нравится четвероногим.

Покупайте собаке специальные трудноразгрызаемые лакомства. Во-первых, это займет собаку на продолжительное время, а во-вторых, она, скорее всего, не захочет грызть что-то невкусное, если есть такое лакомство.

Не используйте для игр личные и бытовые вещи. Если вы играете с собакой с помощью тапок или полотенца, то не обижайтесь на нее, если она начнет выбирать для игр ваш телефон или пульт от бытовой техники.

Постарайтесь свести на минимум доступ собаки к различным ценным вещам. Уберите провода и опасные предметы. Процесс отлучения займет время, а значит, пока опасность остается.

Конечно, не все можно спрятать от собаки, для этого можно использовать специальные спреи. Побрызгайте все, до чего может добраться ваш четвероногий вандал. Как говорят собаководы, это очень эффективное средство.

Старайтесь изматывать собаку на прогулке. Во-первых, это полезно для здоровья, а во-вторых, у собаки просто не будет сил заниматься уничтожением собственности, если она устанет.

Отличным способом защитить свой дом является клетка. Приучите собаку к клетке, и вы будете спокойно уходить на работу. Вначале постелите в клетку удобную мягкую лежанку и держите ее открытой. Со временем собака будет воспринимать клетку как удобное убежище и спокойно высидит в ней до вашего прихода.

Помните, что только любовь и терпение дадут нужный результат в воспитании вашего домашнего любимца.

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