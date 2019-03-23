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Автор Ирина Гусакова

Американская акита: история породы, характер, уход

Зоосфера » Собаки

Американскую акиту не следует путать с акитой японской. Свои корни порода действительно ведет из Страны восходящего солнца, но имеет множество отличий. Американскую акиту также называют большой японской собакой. Предназначением ее была когда-то охота, но в наше время американская акита выступает в качестве собаки-компаньона.

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История породы американская акита

В Японии собаки породы акита издревле были охотничьими. В Америку собаки попали после Второй мировой войны, когда солдаты нередко возвращались с экзотическими пушистыми трофеями. Необычная собака полюбилась в США, но нашлись и те, кто остался недоволен как ее не самыми крупными размерами, так и другими качествами.

Энтузиасты скрестили акиту с мастифом и немецкой овчаркой и таким образом получили совершенно новую породу, которую решено было назвать "большой японской собакой".

Впрочем, прошло некоторое время, прежде чем в породе акита официально появилось две разновидности: японская акита, также известная как акита-ину, и американская акита. Существенно различается внешний вид этих собак как по цвету, так и по телосложению. Американская акита более массивная и мощная собака.

Некоторые любители породы считают, что только японская разновидность настоящая, а американская — это всего лишь какой-то странный метис, лишь отдаленно напоминающий акиту.

Характер американской акиты

Характеристики породы указывают, что американская акита смелая, дружелюбная, послушная и легко обучается. У этой породы уравновешенный темперамент.

Это немного горделивая собака, что свойственно всем породам, имеющим бойцовую кровь (не забываем про примесь мастифа). Американская акита пригодна для охраны. Несмотря на дружелюбность, эта собака всегда настороже. И, как и со всеми бойцовыми породами, без настойчивости хозяина в создании авторитета у собаки, может стать плохо контролируемой. Впрочем, это будет касаться только чужаков.

В семье американская акита — это огромное пушистое средоточие любви и ласки. Американская акита не любит лаять и редко подает голос просто так.

Уход за американской акитой

Эти собаки достаточно неприхотливы. В сезон линьки их шерсть нужно расчесывать, зато эта порода легко переносит морозы до минус 30 градусов по Цельсию. Жару она, конечно же, не любит. Американской аките требуются активные прогулки и игры. С ней можно гулять и два раза в день, но прогулки должны быть долгими и полными физической нагрузки.

Будучи вывезенными за город, эти собаки с радостью демонстрируют свои охотничьи навыки и приносят хозяевам множество добытых ими мышей и крыс.

Мыть американскую акиту нужно один раз в пару месяцев. Правильный уход предполагает и заботу о здоровье. К сожалению, у этих собак имеются склонности к ряду заболеваний:

— заворот желудка (может привести к гибели животного), необходимо кормить дробно и качественным кормом;

— дисплазия суставов (определит заболевание только врач, сделав рентгеновский снимок);

— глазные заболевания, требующие вмешательства хирурга;

— недостаточность щитовидки (врожденный недуг, помогает прием гормонов);

— дерматит, проблемы с кожей, аллергические реакции.

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