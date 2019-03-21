Карликовый пинчер: история породы, характер, уход

Эти собаки подойдут тем, кто любит доберманов, но не может себе позволить таких больших собак. Карликовый пинчер — это доберман в миниатюре.

Порода не без "изюминки" — благодаря танцующей походке эти собачки являют собой воплощение грациозности и изящества. Важно учитывать, что карликовый пинчер легко привыкает к хозяину и тяжело переживает разлуку с ним.

История породы карликовый пинчер

Эта порода зародилась в Германии 300 лет назад, однако о ее происхождении известно мало. О собаках, похожих внешне на пинчера, упоминалось еще в XV веке. Есть также теория, что из Англии в Германию доставили черно-подпалого терьера, из которого и вывели более мелкую разновидность.

Важно понимать, что карликовый пинчер — это не разновидность добермана. Появился мини-пинчер гораздо раньше, и именно любовь к этим собачкам в свое время вынудила г-на Добермана задаться целью вывести большого пинчера.

Пинчеры были неплохими сторожами, когда-то их местом обитания были конюшни, где они ловили крыс и предупреждали о появлении незваных гостей лаем. Постепенно пинчеры отвоевали место на диванных подушках хозяек, которые сделали пинчеров комнатной собачкой. В XIX веке в Германии стали доводить породу до совершенства.

Характер карликового пинчера

Карликовые пинчеры — идеальные компаньоны для одиноких людей. Хорошо будет собачкам и в большой семье, ведь эти умные и энергичные песики очень любят общение. Также им необходимы долгие прогулки, поскольку собаки очень подвижные. Правда, быстро садятся на шею, поэтому пинчеров нельзя баловать.

Карликовые пинчеры быстро находят общий язык с детьми, но фамильярностей они не терпят, если что, ребенку мало не покажется. Так что лучше объяснить своему чаду, что собаку не стоит дергать за хвост, если он не хочет почувствовать на своей коже острые зубки.

Карликовые пинчеры очень любят людей, но по отношению к другим собакам они проявляют неоправданную агрессию. Дружба с другими питомцами возможна, если собачка начинает жить с ними с щенячьего возраста.

Поскольку изначально представители породы ловили крыс, то стоит учитывать, что у собачек сохранился охотничий инстинкт. Поэтому лучше не отпускать собаку бегать без поводка на неогороженной территории.

Карликовые пинчеры отличаются подозрительностью. Если они почуют недоброе, то устроят настоящий концерт, лают нередко пинчеры также и тогда, когда остаются дома в одиночестве.

Собачки легко обучаются, более того, им необходимы интеллектуальные нагрузки. Чтобы запомнить команду, хватит двух-трех повторов, они быстро все схватывают.

Уход за карликовыми пинчерами

За этой породой легко ухаживать. Пинчеров следует расчесывать пару раз в неделю. Также эти собачки не выносят холодов, так что лучше зимой надевать специальные костюмчики и не держать их долго на улице. Эти собаки склонны к ожирению, поэтому регулярные физические нагрузки таким животным необходимы.

Читайте также:

Самые модные маленькие собачки

Топ-10 самых ленивых собак

Скажи мне, кто твой пес, и я скажу, кто ты