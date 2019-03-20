Кошка и птица: как содержать вместе

Нередко бывает так, что в доме селятся вместе питомцы, которым нелегко ужиться вместе. Чаще всего такая проблема возникает в том случае, если в дикой природе один из таких питомцев был бы охотником, а другой — объектом охоты. Так обстоит дело с кошками и птичками.

Ни один кот, кроме самого толстого и ленивого, не устоит перед соблазном поохотиться на волнистого попугайчика. Но все же кошки и птицы могут жить вместе, если соблюдать некоторые правила.

Какой бы домашней ни была кошка, если перед ее мордой будет пролетать птица, она прыгнет за ней, выпустив когти. Перед неожиданно проснувшимся в диванной кисе охотником не будет преград. Неожиданно обнаружится ее талант запрыгивать на шкафы, лазать по шторам и совершать невероятной высоты прыжки. Важно помнить, что даже небольшие раны могут стать смертельными для птички. Если кошка просто прикусит попугайчика, тот может умереть от имеющейся в кошачьей слюне бактерии пастереллы.

Большой попугай может быть так же опасен для кошки, как и она для него. Удар острым клювом может причинить животному серьезную травму. Попугай может не только ударить или клюнуть, но и укусить клювом, пробивая кожу, что нередко заканчивается появлением на кошке швов и боевых шрамов.

Итак, что же можно сделать, чтобы обезопасить питомцев. Вы думаете, проблему решит клетка? Не всегда. Клетка — недостаточное препятствие для кошек. Одержимые идеей добраться до птички, они находят способ открыть ее. Иногда клетку достаточно сбросить на пол, чтобы дверца открылась, давая кошачьим лапам доступ к птичьему телу. Поэтому клетка должна быть тяжелой и прикреплена так, чтобы ее нельзя было скинуть или перевернуть. Разместив клетку на стене, вы усложните кошке доступ к ней и сделаете приятней для птицы.

В некоторых случаях птицы и кошки вынуждены обитать в разных частях квартиры или дома и редко даже видят друг друга. Другие владельцы предпочитают, чтобы животные свободно сосуществовали вместе. Если птица и кошка познакомятся друг с другом под присмотром хозяев, то когтистая бестия может принять птичку как члена семьи и перестать видеть в ней свежее мясо.

Знакомство должно происходить постепенно. Сначала кошка должна увидеть птичку издалека и в клетке. Потом можно позволить ей приблизиться к клетке и понаблюдать за реакцией. В случае проявления агрессии кошку следует наказать. Первые сеансы знакомства должны быть короткими. Постепенно их нужно делать все более продолжительными. Кошкам обычно все быстро надоедает. Когда кошка перестанет реагировать на птицу и станет почти к ней равнодушна, можно попробовать открыть клетку. Но при этом следует все равно следить за кошкой и признаками того, что она перешла в режим охоты и готовится прыгнуть. Лучше всего, если при знакомстве будут присутствовать два человека, чтобы следить и за птицей, и за кошкой.

Но какой бы спокойной ни была кошка и как бы мило она ни сидела рядом с попугайчиком, не нужно забывать, что глубоко в душе эта любительница диванных подушек остается хищницей. Каждый раз, уходя из дома, птицу следует закрывать в клетке, а лучше всего — в отдельной комнате, чтобы не будить охотничьи инстинкты кошки и не вводить ее в соблазн.

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